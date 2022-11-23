被小學生當樹爬、好奇腳毛長 博恩重返小學難招架

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喜劇演員博恩（中）參加實境節目「回到小學那一天」，轉學到台南市億載國小漁光分校，被活潑的小二學生當樹爬。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月23日

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）喜劇演員博恩化身轉學生參加實境節目「回到小學那一天」，前往台南億載小學漁光分校，活潑小二學生把博恩當樹爬、還好奇問：「你怎麼有腳毛」，讓剛當爸的博恩也招架不住。

億載小學漁光分校位在安平的漁光島上，天然資源豐富，還有許多歷史古蹟圍繞，更特別的是，全校宛如小聯合國，有來自15個不同國籍的學生。

精通英法雙語的博恩也展開多語模式，讓博恩笑言，他本來好奇「台南有這麼多外國人？」後來才知道原來是這間學校有特色，因此很多家長都願意送小孩過來。

而成為2年級轉學生的博恩，也體驗了海洋文學創作、帆船課、海洋壁畫課、戶外自然課等特色課程，讓他直呼和想像中的課程完全不同。被問及答應參與的原因，博恩說主要是他剛當爸爸，想了解這世代的小孩在想什麼，沒想到心得卻是：「我沒有接過這麼累的通告。」

為了和孩子打成一片，博恩還童言童語自稱才8歲，馬上被同學說：「你真的8歲？怎會長腿毛？」不過他也成功變成孩子王，3、4個小孩下課時都黏在博恩身上，讓他直呼下課比上課還累，只能自我催眠：「我愛上學，上學愛我。」

博恩也發現雖然孩子還小，但小朋友的原則很可愛，平常會一直吵他，但當他說要吃飯時，孩子就會互相提醒：「博恩在吃飯不可以吵他」，不知道為什麼吃飯很神聖，讓博恩哭笑不得。

「回到小學那一天」每週四晚上10時在三立都會台播出。（編輯：張芷瑄）1111123