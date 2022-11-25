陳亞蘭封金鐘視帝曾收性別質疑 自稱比男生更男生

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金鐘視帝陳亞蘭獲「經理人月刊」評選為今年台灣百大最有價值MVP經理人。（欣湉國際提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月25日

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（中央社記者王心妤台北25日電）金鐘視帝陳亞蘭獲「經理人月刊」評選為今年台灣百大最有價值MVP經理人。陳亞蘭表示得獎後曾收到性別質疑，但她說女生對女生放電是最高境界，且從小就演戲，自己比男生更男生。

「經理人月刊」每年從各行各業中，不分職務位階，找出100個堅守崗位、創造價值、為組織和團隊做出關鍵貢獻的MVP。陳亞蘭今年因「嘉慶君遊台灣」在台視播出期間，行銷上以「集郵眾神」環台方式搭配「5分鐘學歌仔戲」Podcast；戲劇內容則是結合電腦動畫和動漫元素，成功吸引年輕觀眾，在守成與創新之間的拿捏，下了很多功夫，因此獲得肯定。

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陳亞蘭今天透過經紀人表示，日前返回母校演講談到獲獎後曾收到質疑，女生為何可以入圍男主角獎。陳亞蘭表示，「一個女生要演男的真的很不容易，尤其要對女生放電，更要放電於無形，要讓女生愛上女生，那更是最高境界。」她也強調自己從小就在劇場練習，「每天跑圓場、練功夫，比男生還像男生。」

陳亞蘭也說，「嘉慶君遊台灣」也會搬上舞台劇，邀請同樣入圍金鐘視帝的郭子乾出演，葉天倫執導，將於明年2月25、26日在國父紀念館演出，希望觀眾感受魅力。（編輯：張芷瑄）1111125