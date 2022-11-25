古天樂否認神經壞死 不退休繼續為電影努力

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港星古天樂（右）擔任電影「明日戰記」總監製及主演，也是首度與劉青雲（左）一起演出科幻片。古天樂表示，兩人都會一起討論對白，「我們以前一起拍過搞笑的警匪片，但突然看到他穿一個這樣的機器人裝扮，有點不太習慣。」（Netflix提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月25日

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（中央社記者王心妤台北25日電）港星古天樂為擔任總監製的「明日戰記」受訪。對於日前有右半邊身體麻痺且神經壞死的傳言，他澄清只是小小的頸椎問題且已經治療好，也強調沒想過退休，會繼續為電影努力。

「明日戰記」是古天樂首部擔任總監製的作品，香港票房累積超過8000萬港幣（約新台幣3.1億元），成為香港首部衝破8000萬港幣票房電影，也是香港首部獲得此成績的亞洲電影。

片中充斥著末日感，古天樂接受台灣媒體訪問表示，希望藉作品能呼籲大家關注環保，構思故事是在7、8年前，「片中拍了地震、海嘯、病毒，現在都發生了，我們應該更珍惜地球」。

古天樂表示，一直希望能拍一部大型科幻片，「明日戰記」就是第一步，因擔任總監製要注意每個細節，像是視覺效果場景、服裝機甲都花了很多時間準備，「也許有人會覺得是壓力，但我很開心，看到一部很踏實的科幻片在我眼前」。

古天樂片中有穿著機甲的動作戲，他表示拍攝當時穿著機甲跑動，的確比平常難呼吸，體驗非常不同。在片中和男星劉青雲首度一起演出科幻片，他透露2人都會一起討論對白，「我們以前一起拍過搞笑的警匪片，但突然看到他穿一個這樣的機器人裝扮，有點不太習慣」。

古天樂日前拍攝「明日戰記」期間傳出「右半邊身體麻痺且神經壞死」，他澄清並沒有神經壞死，只是有點不舒服，現在已經完成手術，「醫生說如果是坐辦公室的普通人不會有問題，不需要動手術的，只是要拍打戲會困難一點，我還沒死的」。

古天樂強調，雖然身體不舒服但從沒想過退休，只要媒體別報導他快死了就不會退休，現在仍很喜歡工作，平常也都在看電影和思考新劇本，「我的生活都是環繞電影，我不會退休，作為創作者，我不會停下來」。

古天樂透露，接下來會籌備動畫片「太空天梯」，將會採用新技術打造，讓角色漂浮在空中。

「明日戰記」將於12月2日上架Netflix。（編輯：張芷瑄）1111125