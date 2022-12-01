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SM娛樂擴展觸角 將在新加坡設東南亞總部

2022/12/1 20:53
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（中央社首爾1日綜合外電報導）南韓娛樂巨頭SM娛樂將在新加坡設立東南亞總部，擴張區域版圖。SM娛樂創辦人李秀滿指出，正在招聘更多新加坡人才，還計劃在當地開展餐飲、周邊商店等零售業務。

CNBC報導，SM娛樂（SM Entertainment）在電子郵件中證實在新加坡的招聘計畫。

李秀滿上月在訪談中告訴CNBC，SM娛樂運用他開創、結合文化與科技的「文化科技」（Culture Technology）體系發掘和培養人才。有潛力的歌手和舞者會經歷選拔、培訓、製作、行銷／管理等4個階段。

他也在訪談中表示，若有機會希望打造NCT新加坡分隊NCT Singapore，但目前不清楚相關計畫是否進行中。

報導指出，SM娛樂的新加坡總部將「管理在印尼、越南和泰國的合資企業，並就其他有關事業和計畫，與韓國方面進行聯絡」。

SM娛樂拒絕透露在新加坡的投資額，強調正在招聘更多當地人才，希望增加全職員工人數，並且「考慮提供當地大學生或應屆畢業生實習機會」。

此外，SM娛樂還計劃在新加坡開展包括咖啡廳、周邊商店和快閃展覽等零售業務。

SM娛樂對CNBC表示，除了東南亞之外，SM娛樂也計劃將觸角延伸到中東等地。

SM娛樂的印尼分公司已替Super Junior成員崔始源贏得泡麵Mie Sedaap及食品調味品牌Sasa代言，也替NCT Dream拿下印尼化妝品品牌Somethinc及泡麵Lemonilo等品牌代言。

李秀滿也透露，SuperM將於明年初回歸，並計劃推出NCT沙烏地和東京分隊。

SM娛樂目前旗下有BoA、東方神起、Super Junior、少女時代、SHINee、EXO、Red Velvet、aespa等藝人。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1111201

#SM娛樂
#李秀滿
#新加坡
CNBC
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