楊麗音家暴陰影埋心底 從游安順詮釋父親角色獲救贖

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電影「一家子兒咕咕叫」演員楊麗音（右）受訪時透露，片中家庭就像自己的原生家庭，當年父親只要一喝酒就會家暴，演完電影反而像是從游安順的角色看見爸爸另一面，「這對我是救贖，很像看到了一點亮光。」（双喜電影提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月3日

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（中央社記者王心妤台北3日電）資深演員游安順與楊麗音演出「一家子兒咕咕叫」雙雙入圍金馬獎。楊麗音從角色看見傳統女性的包袱，還有自身經歷家暴陰影，也從游安順的角色中看見父親的脆弱面，獲得了救贖。

游安順在「一家子兒咕咕叫」飾演阿欽師，因賽鴿失利加上背負的生活壓力，暴躁卻不懂如何宣洩情緒；楊麗音則飾演阿欽師的太太，總是默默承受另一半的脾氣與生活不如意。

游安順戲外疼愛小孩，甚至笑說孩子就是自己事業的幸運物，但戲中卻不懂得怎麼關心家人。游安順接受中央社記者專訪時笑說：「反差很大，演起來才過癮。」但他也承認，看完電影後也會覺得阿欽師怎麼這麼糟糕。

游安順表示，或許是導演不希望觀眾太早同情阿欽師，有許多幕真情落淚的戲都沒有出現，像是對楊麗音踢水桶後懊悔的神情，或是面臨父親過世抽菸落淚的戲，「覺得有些更精彩的沒有讓觀眾看到」。

楊麗音則說，電影裡的家庭就像自己的原生家庭，父親只要一喝酒就會家暴，「甚至是我們幫他解決經濟問題，他反而會罵：『你很厲害嗎？是不是瞧不起我？』」楊麗音也在自己的角色上看見母親的影子，母親到80歲都喊著要離婚卻沒有動作，讓她心疼又無奈。

楊麗音表示，「演完電影反而看見爸爸的另一面，小時候對爸爸的記憶都是很暴力的，但在電影裡看見阿欽師的失落和軟弱，這讓我很同情。或許我根本沒看到爸爸脆弱的一面。這對我是救贖，很像看到了一點亮光」。

游安順與楊麗音出道多年，2人至今仍積極嘗試各種角色，找到劇本的有趣之處，只客串也不介意。楊麗音說，演員就像九層塔，新枝的葉子又大又美，老枝的葉子雖然小，仍努力開枝散葉展現生命力，做好演員的本分、演好每個角色。

「一家子兒咕咕叫」上映中。（編輯：張芷瑄）1111203