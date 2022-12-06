黃玠頻繁失戀獲創作靈感 見偶像陳綺貞腦海一片白

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）民謠創作歌手黃玠日前應邀到「1500聲量音創學院」開講，吸引逾百名學生參與。黃玠分享，自己是因為崇拜歌手陳綺貞才開始學習吉他，後來有幸見到偶像，緊張到整個人都真空了。

黃玠一開講便鼓勵還沒學過音樂、想入門的同學踏出第一步，他表示，自己算是沒學過音樂的人，是念大學時認識歌手吳志寧，才發現原來創作這麼親民，素人也可以寫歌；當時他崇拜陳綺貞，就從學她的歌開始練習和弦，開啟創作音樂人之路。

有同學好奇黃玠代表作之一「香格里拉」的誕生契機，黃玠透露，在當兵時寫了很多歌，「香格里拉」是在快退伍前、站哨寫出來的，「那時我想，如果有一天我重獲自由了，我會怎麼安排我的生活？但是真正到了快要迎接自由的時候，又開始擔心說，哇！我真的要自由了，怎麼辦？」順著當時的心情，很快地完成這首歌。

另一名同學則妙問：「寫歌詞或曲子都需要靈感，老師舉例好幾首都是因為失戀，可是我們如果沒有那麼頻繁失戀的話要怎麼找靈感？」一針見血地點明黃玠寫情歌靈感是因為「頻繁失戀」，引起全場大笑。

黃玠幽默回答：「要想辦法失戀啊！」全場鼓掌笑翻。他最後還自我解嘲：「這東西真的很難啦」，讓大家笑到樂不可支。

再提到偶像陳綺貞，黃玠說，對方是自己的音樂啟蒙歌手，創作強又漂亮，「陳綺貞的歌詞寫得非常好，是你都看得懂的字，不是撲朔迷離的，但是又充滿詩意，還有旋律也很流行，沒有人像她，是獨一無二的」。

黃玠說，高三暑假有回出車禍，每天躺在床上只聽陳綺貞第一張專輯「讓我想一想」，後來會想要一個人彈唱，也完全受到陳綺貞的影響。

後來有次去台北小巨蛋看陳綺貞演出，黃玠有幸到後台見偶像，「當時超緊張的，一到後台我就看著她，然後她跟我講話，我完全聽不懂，感覺需要翻譯，直到旁人點醒我說，她說你很棒，我才回神，頻頻說謝謝。」他笑說，見到偶像整個人都真空了，也深感有偶像其實是很幸福的事。（編輯：張雅淨）1111206