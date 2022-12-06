台灣大MyMusic年度排行出爐 周杰倫奪專輯冠軍

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（中央社記者江明晏台北6日電）台灣大哥大旗下音樂串流平台MyMusic今天揭曉「2022年終排行榜」，台灣男歌手周杰倫暌違6年推出新專輯「最偉大的作品」，上架半年即奪下華語年度專輯冠軍。

近年因為電影、戲劇、動畫劇集走紅，歌曲點聽率也扶搖直升，MyMusic「2022年終排行榜」華語單曲排行前3名，由韋禮安為電影「月老」獻唱主題曲「如果可以」成為今年度台灣最多點聽數的華語單曲冠軍，告五人為「華燈初上」演唱片尾曲「好不容易」、陳奕迅演唱的中文主題曲「孤勇者」分別奪得第2、3名。

台語榜單部分，則由團體茄子蛋的「閣愛妳一擺」拿下冠軍。除年度榜單外，宇多田光於1999年發行的First Love暢銷曲，近期因日劇「初戀」熱播而再度爆紅，短短5天用戶點聽大增4倍，衝上日語單曲排行榜冠軍。

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MyMusic指出，在多元歌單經營與許多藝人回歸發片之下，2022年歌曲點聽數較去年增加近20%，且用戶點聽黏著度每月點聽時間更較去年成長72%。

此外，優質影視作品的蓬勃帶動電影與戲劇原聲帶的點聽成長，參與口碑台劇「俗女養成記」中奪下金鐘57主題歌曲獎的旺福，則以專輯「你好我好大家好」奪下台語年度專輯冠軍；年度西洋單曲排行榜由票房爆棚的「捍衛戰士：獨行俠」主題曲女神卡卡（Lady Gaga）-Hold My Hand，以及將來台開唱的共和世代（OneRepublic）-I Ain't Worried包辦單曲榜冠亞軍。（編輯：翟思嘉）1111206