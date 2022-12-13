中華電出品台劇八尺門的辯護人 進軍新加坡參展

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（中央社記者江明晏台北13日電）中華電信持續投資本土影視，今天宣布與鏡文學共同出品律政台劇「八尺門的辯護人」，並於國內首播前，前進新加坡在亞洲最大的內容交易市場參展。

中華電信今天發布訊息宣布與鏡文學共同出品台劇「八尺門的辯護人」，該劇日前獲文策院邀約，代表台劇參加在新加坡舉行的亞洲最大ATF（Asia TV Forum & Market）亞洲電視論壇及內容交易市場展。

律政台劇「八尺門的辯護人」由金鐘獎影帝李銘順及台北電影節「非常新人」雷嘉汭領銜演出，監製董成瑜、導演及編劇為唐福睿，該劇預計2023年第2季將於中華電信MOD、Hami Video首播。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信宣布與鏡文學出品台劇「八尺門的辯護人」，該劇為中華電信繼投資公視旗艦時代劇「牛車來去」、原創台劇「我願意」、金鐘獎「戲劇類節目創新獎」「孟婆客棧」等戲劇後，再次參與原創台劇，並於國內首播前前進新加坡在亞洲最大的內容交易市場參展。

「八尺門的辯護人」改編自同名原著小說，劇集全8集，故事從一起外籍漁工的殺人兇案開始，結合喜劇、推理和法律懸疑等元素，在具有律師背景的唐福睿編導下，金鐘影帝李銘順把公設辯護人的角色發揮的淋漓盡致，在面對複雜人性和善惡矛盾，仍堅持追尋真相與司法正義。（編輯：趙蔚蘭）1111213