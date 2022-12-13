陳梓桓：「憂鬱之島」可能要剪7成才能在港上映

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）紀錄片「憂鬱之島」導演陳梓桓和監製任硯聰繼金馬獎後再次訪台，接受節目專訪時，陳梓桓透露片子得剪掉7成才能在港播映，因此沒上映計畫，並強調未來不放棄繼續拍同樣題材。

入圍第59屆金馬獎最佳紀錄片的「憂鬱之島」，原是導演陳梓桓為記錄2014年雨傘運動後香港人生活改變，自2014年展開拍攝的作品，沒想到中途經過2019年反送中事件，讓作品整整花了5年才完成。

陳梓桓與任硯聰最近接受POP Radio節目「POP大國民」主持人蔡詩萍專訪時，聊及在香港電檢條例新修法通過後，任何「不利國家安全」的電影將遭停映。陳梓桓坦言「憂鬱之島」若要在香港上映，「可能要剪掉7成」，目前沒有相關計畫，但藉由到美國、加拿大、英國、日本等境內較多港人的國家放映，盼觀眾透過電影能思考自己的未來。

「憂鬱之島」裡加入文化大革命、六七暴動與天安門事件等歷史題材，使用重演手法，風格介於劇情片、類紀錄片與紀錄片間，陳梓桓認為「重演方式可以重新達到真實」，但同時有些抗拒被稱作「偽紀錄片」。他提及選角時已發生反占中事件，「重演歷史的演員，本身也有自己的故事」，陳梓桓認為演員在鏡頭前後的差異和認知產生碰撞，也有助反思「什麼是香港」。

「帶著不同痛苦，是否可以連結」，任硯聰提及台灣也是四面環海的島國，觀影時或許能同時思考港台在面對政治、國際處境時的相異點。陳梓桓則認為「憂鬱之島」與其他香港紀錄片最大不同，是用了很多篇幅描述香港的過去，對香港人而言，希望能鑑往知來，同時也認為影迷在具備不同身分立場，能從中獲得不同觀點。

被問及未來是否仍選擇同樣的題材拍攝，陳梓桓則強調：「未來會繼續拍下去」。

「憂鬱之島」將於16日在台灣上映，陳梓桓也會在上映首週末與觀眾親自面對面，於台北、台中、台南、高雄進行5天4夜密集宣傳與講座活動。（編輯：屈享平）1111213