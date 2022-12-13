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韓星姜亨錫演出星韓合製片 被要求增胖樂喊太棒了

2022/12/13 18:17（12/13 19:06 更新）
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韓星姜亨錫（右）在電影「花路阿朱媽」中飾演「兩光導遊」，他特別苦練中文台詞還增重，片中他不小心將女主角洪慧芳（左）半路弄丟，反而讓洪慧芳展開一段尋找自我之旅。（采昌國際多媒體提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月13日
韓星姜亨錫（右）在電影「花路阿朱媽」中飾演「兩光導遊」，他特別苦練中文台詞還增重，片中他不小心將女主角洪慧芳（左）半路弄丟，反而讓洪慧芳展開一段尋找自我之旅。（采昌國際多媒體提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月13日
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（中央社記者王心妤台北13日電）電影「花路阿朱媽」入圍本屆金馬獎4獎；片中飾演「兩光導遊」的韓星姜亨錫不只為戲苦練中文，甚至增胖演出，姜亨錫打趣表示，知道被要求增重消息後覺得太棒了，能肆無忌憚大吃大喝。

「花路阿朱媽」由新加坡與韓國跨國合製，新銳導演何書銘自編自導，何書銘表示，選角時就希望導遊角色是個會說中文的韓國人，當時一聽到姜亨錫的中文台詞，就決定是他了。何書銘還透露，但兩人見面時反而被姜亨錫的帥氣嚇到，讓何書銘決定要求對方增重。

姜亨錫表示，「那時的想法其實是太棒了，可以肆無忌憚吃想吃的美食，還可以喝啤酒。我毫無顧忌地享受美食後，確實胖了一輪，足足重了5公斤。」姜亨錫表示，原本就會說一點中文，但因為太久沒使用忘了很多單詞，「我私下也會一直練習，上廁所也在練，還常常因此自言自語」。

另外，片中邀請「德魯納酒店」韓星呂珍九客串演出。女主角洪慧芳表示，看過韓劇就覺得呂珍九長得很帥，「雖然我們一起出現的場面並不多，但有跟他拍攝的場景都很好；尤其一段回憶場面，我看到他演戲的樣子，真的很激動，眼神交流的演技非常卓越，所以跟他配合起來毫無難度。」

「花路阿朱媽」將於23日全台上映。（編輯：陳仁華）1111213

#姜亨錫
#何書銘
#呂珍九
何書銘
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