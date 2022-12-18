周杰倫新加坡開唱 重現「說愛你」引全場尖叫

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）歌手周杰倫睽違近3年，昨天及今天連續兩晚在新加坡啟動「嘉年華」世界演唱會，帶來多首新歌與新舞蹈，訂製全新服裝，還演唱19年前替蔡依林創作的「說愛你」，讓粉絲嗨翻。

杰威爾音樂發布新聞稿表示，周杰倫上一場「嘉年華」演唱會是自2019年巡迴至新加坡，此次又在新加坡重啟，他笑說「緣分就是這麼地奇妙！隔了這麼久，第一次開演唱會又來到了新加坡。我是不是應該把一些歌曲，上次沒唱過的，這次來唱一下，這樣你們有覺得比較用心一點嗎？」

周杰倫隨即自彈自唱很少在演唱會上唱的「楓」，還有近年較不常唱的「斷了的弦」「我落淚 情緒零碎」及「千里之外」等。隨著新專輯「最偉大的作品」於今年7月推出，曲目更加入「錯過的煙火」「紅顏如霜」及「倒影」等新歌。

演唱「鬥牛」一曲時，周杰倫以特別訂製的牛仔運動風服裝登台，與舞者帥氣呈現花式籃球，周杰倫華麗的控球動作，讓粉紅色籃球在他手上揮灑自如，搭配音樂節奏、肢體舞感，歌迷目不轉睛直呼過癮。

這次巡迴演唱會，都會有段周杰倫演唱寫給其他歌手唱的歌曲，這回選唱温嵐的「祝我生日快樂」、江蕙的「落雨聲」、張惠妹的「連名帶姓」及蔡依林的「說愛你」等歌曲，帶領歌迷重溫多首經典歌曲，也成為全場驚喜橋段。（編輯：管中維）1111218