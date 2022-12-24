蕭煌奇圓夢演唱會上柔道對打 施展過肩摔掀高潮

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金曲歌王蕭煌奇（白衣者）24日晚間在台北舉辦「朋友你現在好嗎？」演唱會，曾是國手的他最後更把柔道搬上舞台，與年輕選手對打，將對方過肩摔。（宜辰整合行銷提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月24日

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（中央社記者王心妤台北24日電）金曲歌王蕭煌奇今晚舉辦「朋友你現在好嗎？」演唱會，曾是國手的他把柔道搬上舞台，並與年輕選手對打。蕭煌奇先被重摔，隨後以過肩摔反擊，讓演唱會氣氛掀高潮。

蕭煌奇今晚起連續2天在台北國際會議中心開唱。蕭煌奇為了演唱會，花了2個半月減重15公斤，瘦回剛出道時的78公斤體重。蕭煌奇的媽媽和家人也到場聆聽。

演唱會前播放出道至今的影片與照片，並置入歷年來的經典歌，蕭煌奇說：「很小的時候，我就知道自己會唱歌，以為只能自娛自樂。長大後幸運地發現，唱歌可以賺錢養家，老天爺對我還是非常不錯的。」

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蕭煌奇今晚以「你是我的眼」揭開序幕，他說舉辦演唱會，終於可以一吐要保持社交距離的悶感，「以此把歌言歡，在這感恩的季節能夠面對面祝福彼此。」他之後又演唱「孤獨的和弦」、「逆風飛翔」等歌曲，並邀請視障者樂團「全方位」演出，蕭煌奇說：「今天不只是請出他們，更要他們各個都開金口，一起接力演唱。」

在演唱會尾聲，蕭煌奇換上柔道服和年輕選手對打，他在第一回合遭對手重摔，第二回合則以過肩摔反擊，裁判高舉蕭煌奇的手宣布獲勝，蕭煌奇順勢演唱「摔出一個夢」，將氣氛炒到高潮。（編輯：郭諭儒）1111224