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ØZI與媽媽葉璦菱合唱稱像派對 預告2023年北流開唱

2022/12/28 11:40
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（中央社記者王心妤台北28日電）歌手ØZI今天宣布將於明年舉辦ADICA演唱會，搭配新歌Come Alive?為演唱會暖身。ØZI日前與媽媽葉璦菱同台演唱「殘缺的溫柔」，讓歌迷相當驚喜，他笑稱媽媽是當成KTV在唱。

ØZI今天宣布明年3月4日將在台北流行音樂中心開唱，雖然前幾日已在社群平台釋出線索，但他今天再公開短影片，其中還有外型類似外星人的「臉譜人」。ØZI解釋，臉譜人代表這張專輯的「狂熱者」，而ADICA是After Dark, I Come Alive（黑暗之後，我將重生）的縮寫。

ØZI日前跟媽媽葉璦菱在耶誕晚會合唱經典歌曲「殘缺的溫柔」，將氣氛炒到高潮。ØZI笑說，當晚像是帶著媽媽去派對和朋友一起玩，「完全沒有演出的感覺，全場超放鬆自在。」ØZI透露，母子倆事前沒有彩排，全靠默契合唱，他說：「我媽完全把這場表演當KTV在玩。」

2023年將至，ØZI表示，跨年會在工作中度過，但之前已經拍攝好新歌的MV，「這次MV做了滿多突破，不管是身心靈的方面都是。」談到誇年，ØZI也透露有年跨年演出時竟脫口祝福觀眾耶誕快樂，「超級尷尬的，而且那場電視還有轉播，真的糗到至今難忘。」（編輯：張雅淨）1111228

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