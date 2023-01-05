動力火車4月返台北小巨蛋 「都是因為愛」連唱2天

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演唱組合動力火車「都是因為愛」巡迴演唱會將於4月22日及23日在台北小巨蛋登場，門票於2月5日開始販售。（華研國際提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月5日

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（中央社記者王心妤台北5日電）演唱組合動力火車去年開始「都是因為愛」巡迴演唱會，今天宣布將於4月22日、23日舉辦台北安可場，重返台北小巨蛋開唱。動力火車表示，「場次加倍，難度加倍，緊張加倍。」

動力火車去年除了開唱，也參與實境節目主持、網路節目等活動。動力火車的尤秋興和顏志琳今天透過經紀公司打趣表示，「今年壓歲錢不要急著花完，留一點來搶票。」

動力火車透露，此次回到台北小巨蛋開唱，服裝、手燈、舞台都會升級，「雖然是安可場，仍然希望大家看了能感受到我們的誠意，但一樣的就是尤秋興和顏志琳。」

動力火車也說：「老話一句，不管幾年都還是要謝謝歌迷朋友們，我們有機會表演，都是靠大家的支持才有這些機會。」

動力火車「都是因為愛」巡迴演唱會將於4月22日及23日在台北小巨蛋登場，門票於2月5日開始販售。（編輯：張雅淨）1120105