動力火車高雄開唱 笑揭因找廁所認識玖壹壹祕辛

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（中央社記者王心妤高雄20日電）雙人組合「動力火車」今晚在高雄巨蛋舉辦演唱會，本土嘻哈團體「玖壹壹」當嘉賓，「動力火車」說，過去校園巡迴時，因向還是學生的春風詢問廁所在哪而認識，逗笑現場觀眾。

「動力火車」今晚以「都是因為愛」揭開序幕，穿插不少爆破煙火，開場就將氣氛炒到高潮。他們邀請「玖壹壹」擔任嘉賓，兩組音樂人合唱台語歌曲「趁少年」，還聊起「玖壹壹」的春風其實在學生時期，因「動力火車」到他的學校演出時因問起「廁所在哪裡？」而認識，逗笑現場觀眾。

今晚演唱會中間穿插「動力火車」顏志琳與尤秋興對談的畫面，兩人從5歲就認識，友誼已累積50年；另外的「愛情篇」影片，兩人說，因為工作不能陪伴家人過節日，所以要插花送給太太，但兩人在過程中不斷鬥嘴，更「吐槽」對方的作品是雜草。

談及另一半，尤秋興笑說，太太剛睡醒時是最美的時候，「我都跟她說妳不要動，躺在那裡就好，每天早晨看到她就覺得很幸福。」

顏志琳則笑說，他把插花作品帶回家後，被太太反問「這個是認真的嗎？」

演唱會最後以「當」、「忠孝東路走九遍」及「我很好騙」畫下句點。（編輯：戴光育）1130420