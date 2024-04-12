動力火車顏志琳譴責兒少性剝削 指犯錯該受懲罰

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（中央社記者王心妤台北12日電）動力火車今天出席記者會，成員顏志琳、尤秋興對近日主持人黃子佼持有兒少性影像掀起輿論撻伐，有2個女兒的顏志琳表示，全世界的孩子都應該被保護，犯了錯就該接受懲罰。

動力火車今天出席按摩椅品牌記者會，並笑稱此次代言是「躺著賺」，他們在台上玩起默契大考驗。兩人受訪談及藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像事件，顏志琳表示：「全世界的孩子都需要被保護。」

顏志琳說，就學中的女兒常跟他交流音樂，但比較常跟他的太太分享心事，但他會告誡女兒不要太晚回家、不要跟陌生人說話，「父母親還是會很擔心，有告訴她們未成年就還是我們管，18歲以後自己負責。」

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另外，動力火車下週末將在高雄巨蛋開唱，顏志琳卻染上流感一度「失聲」，只能趁著沒工作多睡覺休養身體，雖然出席活動當下還在發燒，但他強調醫生已保證不會影響下週的演唱會。

尤秋興表示，作為雙人演唱團體，一人生病另一個人也有些壓力。他更笑說，雖然沒辦法把另一個人的歌詞完全背起來，但需要說更多話或唱得更多，「我也算受害者。」（編輯：龍柏安）1130412