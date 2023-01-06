林予晞温貞菱詮釋妻妻婚姻 完成6年前願望

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演員林予晞（左）和温貞菱（右）在影集「你的婚姻不是你的婚姻」新單元「沙之書」演出「妻妻」婚。（公視提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月6日

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（中央社記者王心妤台北6日電）「你的婚姻不是你的婚姻」單元「沙之書」，林予晞和温貞菱演「妻妻」婚。林予晞6年前就說過想演出同志題材，也希望跟温貞菱合作，終於圓夢合作，2人默契也被導演稱讚很美。

「沙之書」設定林予晞和温貞菱婚後有了孩子，温貞菱卻面臨林予晞外遇。編劇馬千代表示，以前會認為感情不好的婚姻才會有外遇，但近幾年開始發現外遇和感情好不好，不完全相關。温貞菱說，看完劇本就能想像將會經歷一場心碎旅程。

演員瑞瑪．席丹此次演出第三者，她和林予晞有大尺度親密戲。林予晞說，一開始的確很緊張，但兩人開始用英文說話後，就有一見如故的感受，也聊到很多表演想法。

瑞瑪．席丹希望「沙之書」能讓觀眾看到不同角度的人，就算人犯了錯，可能也有掙扎和原因。導演徐麗雯說：「這次3個角色都非常吸引我，期待觀眾產生自我投射，我們同時都會是她們的任何一個人，只是因地制宜出現。」

「你的婚姻不是你的婚姻」每週六晚上9時在公視播出。（編輯：陳政偉）1120106