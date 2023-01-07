告五人台北小巨蛋將開唱 拿哈密瓜象徵粉絲先打卡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

樂團「告五人」4月將在台北小巨蛋開唱，日前特別先帶著代表粉絲名的哈密瓜到場外打卡拍照。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北7日電）告五人樂團今天宣布4月8日將首度在台北小巨蛋開唱，為此告五人日前特別拿著代表粉絲「哈瓜」的哈密瓜，先到台北小巨蛋捷運站打卡拍照，象徵帶著粉絲一起達到新的里程碑。

告五人是以雙主唱雲安、犬青以及鼓手哲謙為核心的搖滾樂團，經典歌「披星戴月的想你」、「醜人多作怪」、「在這座城市遺失了你」等不只在音樂串流平台榜上有名，也曾被歌手蘇慧倫、蕭敬騰、張震嶽等人翻唱。

對於將在歌手的里程碑台北小巨蛋開唱，告五人表示，去年曾經私下到台北小巨蛋外跟代言的廣告合照，當時想著5年後才能攻蛋開唱。雲安表示，「我還覺得想得太美好，至少還要拚個7、8年。」沒想到很快就收到唱片公司通知。

哲謙表示，聽到消息真的難以置信，「我們早就準備好了，希望趁接下來到4月的每一分每一秒好好練團，不管是演唱會還是新專輯，都希望能給哈瓜最好的一面。」

告五人日前特別帶著代表粉絲們暱稱「哈瓜」的哈密瓜，先跟台北小巨蛋合照，他們笑說：「好不容易有這個機會，希望能與哈瓜們一起創造瓜分第一次小巨蛋的回憶。」演唱會消息將陸續公布。（編輯：陳政偉）1120107