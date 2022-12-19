文總推除夕節目 告五人獻新曲演出

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中華文化總會將在除夕夜推出節目「WE ARE我們的除夕夜」，樂團告五人將為節目創作新曲，並於節目首度現場演出。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月19日

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（中央社記者王寶兒台北19日電）文總將在除夕夜推出節目「WE ARE我們的除夕夜」，樂團告五人將為節目創作新曲外，女團AKB48 Team TP、樂團宇宙人、TRASH、歌手馬念先、余佩真等都將參與。

以打造「跨界共演、世代共賞」的音樂會節目為目標，中華文化總會將在2023年1月21日、也就是除夕當天播出春節特別節目「WE ARE我們的除夕夜」。

文總今天透過新聞稿公布第一波演出陣容，其中告五人將為節目創作並錄製全新單曲，於節目首度現場演唱，並安排與上千名街舞學子共同演出；TRASH將帶來全新編排的演出；宇宙人則將擔綱節目開場表演嘉賓，其中一首曲目將與饒舌團體「SmashRegz/違法」共演，士林高商樂儀旗隊搭配出場。

文總預告，今年因參演電影「流麻溝十五號」的余佩真，在電影上映後更受矚目，此次加入演出陣容，將與另一名金曲歌王合唱。

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此外，文總表示，節目與社群平台beanfun! APP聯手推出企劃，第一階段活動「生活Vlog影片募集」已上線，透過beanfun!獨家社群功能一起SHOW徵集民眾手機裡的照片或影片，只要投稿2大主題「一點夢想的故事」、「一些小日常小美好」，民眾只要投稿成功，就有機會前進北流參加節目錄影。

「WE ARE我們的除夕夜」將於2023年1月21日晚上8時播出，播出頻道涵蓋無線及有線電視、網路與OTT平台。（編輯：張雅淨）1111219