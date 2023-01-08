動力火車攜世界麵包冠軍推蛋捲 新年盼媽媽身體健康

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（中央社台北8日電）動力火車將重返台北小巨蛋舉辦「都是因為愛」演唱會，也與世界麵包冠軍師傅聯手推出蛋捲。成員尤秋興3次強調新年願望是「媽媽身體更更更健康」；顏志琳則期待去更多地方開演唱會。

動力火車將於4月22日、23日在台北小巨蛋舉辦「都是因為愛」演唱會。成員尤秋興和顏志琳表示，雖然是安可場，但舞台、表演服裝都會升級，希望觀眾看了能感受到動力火車的誠意，更打趣說：「一樣的就是尤秋興和顏志琳。」

除了演藝事業，動力火車今年也跨足點心業，與世界麵包冠軍師傅陳永信推出「動力捲」，共有芝麻與花生口味的蛋捲。對於將同步贈送春聯，動力火車也笑說：「大家拿到春聯可以貼在辦公室增加好運。」

被問到新年新希望，尤秋興開心表示，「希望媽媽身體更健康，媽媽身體更更健康，媽媽身體更更更健康」。 顏志琳也笑說：「希望興爺（尤秋興）的媽媽身體更健康，然後我們可以去更多地方開演唱會。」（編輯：張芷瑄）1120108