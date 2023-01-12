關史蒂芬妮受訪稱「天哪，我是日本人」挨轟

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（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）美國歌手關史蒂芬妮（Gwen Stefani）接受Allure雜誌採訪，在宣傳她創立的美妝品牌GXVE時，稱自己是日本人而受到批評。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，現年53歲的關史蒂芬妮對菲律賓裔美籍記者卡拉歐（Jesa Marie Calaor）談到日本對她造成的影響，且回憶起有一次造訪日本的感覺時說：「天哪，我是日本人，我自己都不知道。」

關史蒂芬妮2004年發行個人專輯「愛·天使·音樂·寶貝」（Love.Angel.Music.Baby）後，緊接著推出充滿日本元素的「原宿娃娃」（Harajuku Lovers）香水系列。「原宿娃娃」香水和唱片的行銷和形像都融入繽紛多彩的日本次文化。

2000年代初期，關史蒂芬妮經常與4名綽號分別為愛、天使、音樂和寶貝的日本舞者一起現身紅毯。

近年來關史蒂芬妮因被外界認為2000年代挪用了日本文化而飽受批評。

卡拉歐訪問關史蒂芬妮在演藝生涯這段時期學到什麼時，關史蒂芬妮回答說，由於父親經常去日本出差，她從小就聽父親在日本的見聞長大，還說當她第一次去東京原宿時，她以為自己是日本人。她後來也稱自己是日本文化的「超級粉絲」。

她為自己辯護說：「如果（人們）因為我著迷於美麗的事物並分享而批評我，我認為這並不對。」

關史蒂芬妮的經紀人沒有立即回應CNN的置評請求。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1120112