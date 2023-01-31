柯佳嬿吳慷仁「模仿犯」忙破案 吃火鍋配凶案照

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演員吳慷仁（左）和柯佳嬿（右）在懸疑影集「模仿犯」飾演前男女朋友，視帝、視后間的情感拉扯成為看點之一，兩人還邊吃火鍋邊討論連續殺人案案情。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月31日

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）金鐘視后柯佳嬿搭檔視帝吳慷仁的懸疑影集「模仿犯」今年第1季將推出，兩人劇中飾演前男女朋友，因工作關係必須共同破案，還能邊吃火鍋、邊配驚悚血淋淋的凶案照片討論案情。

柯佳嬿在「模仿犯」裡飾演遇上連續殺人案的臨床心理師，今天劇組釋出她的個人花絮影片。柯佳嬿在影片裡給出角色的5個特點，「我覺得她是溫暖的，溫暖、正義、倔強、包容，還有漂亮」，大展冷面笑將幽默。

為詮釋角色職業，柯佳嬿不光是上課、實習，還購書研究心理學。除了複雜的職業工作，也以「姐代母職」方式帶著弟弟夏騰宏一起長大，姐弟倆自幼相依為命。

另外柯佳嬿和吳慷仁劇中飾演前男女朋友，視帝視后間的情感拉扯成為看點之一，更被導演笑稱是「老派」的感情線。柯佳嬿透露：「劇中角色胡允慧其實是希望可以好好重新開始的，也許她沒有勇氣說出口，但她依然希望讓對方知道你對我是很重要的人。」

一場吳慷仁和柯佳嬿在家中吃火鍋的戲讓兩人印象深刻，由於他們得邊看著案件血腥照片，邊吃、邊看、邊討論，笑言這種體驗相當「獨特」，吳慷仁打趣表示：「當下大家居然還有胃口，因為案件照片裡面的東西是比較…你知道的。」柯佳嬿也說：「像是生食級的手之類的。」

「模仿犯」將於今年第1季在Netflix上線。（編輯：張芷瑄）1120131