HIGHLIGHT睽違5年開唱 運動會形式熱鬧開玩

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韓國男團Highlight成員李起光（左起）、梁耀燮、尹斗俊、孫東雲睽違近5年再度訪台，4日在台北舉辦粉絲見面會，誠意滿滿玩運動會遊戲，也帶來多首歌曲。（華藝娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月4日

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）韓國男團HIGHLIGHT睽違近5年再度訪台，今天以運動會形式舉辦見面會，儘管是補班日北部又低溫飄雨，粉絲依舊力挺。4人嘴甜說台灣粉絲應援很可愛，會好好記起來待下次見面。

HIGHLIGHT4位成員尹斗俊、 梁耀燮、李起光、孫東雲久未訪台，心情相當興奮，在社群頻頻上傳收到粉絲貼心的「台味伴手禮照」感謝粉絲，梁耀燮今晚出場時還俏皮地翻跟斗。由於今天北部氣溫下降，得知不少粉絲大老遠搭車前來參加，HIGHLIGHT特別透過主辦單位表達關心，希望粉絲別著涼。

為紀念出道13週年，HIGHLIGHT把粉絲見面會辦成運動會，取名為HIGHTLIGHT FIELD DAY。上半場帶來兩大項目競賽，包含個人賽「翻色卡」與團體賽「接拖鞋」與「99秒任務接力」，輸家必須接受「撒嬌三連拍、愛心三連拍、伏地挺身5個、肢體靜止10秒鐘」等懲罰，讓粉絲笑聲連連。

最終由梁耀燮成為台北場MVP，也是他繼韓國場、日本場再度連莊MVP，讓梁耀燮興奮用中文直喊：「黑白黑白我勝利」，沒想到下一秒就被隊友扛起來，繞場向粉絲打招呼，讓梁耀燮害羞直呼「好羞恥」。

下半場成員們則從運動員變回歌手，帶來NOT THE END、DAYDREAM、PLAY、Alone等14首經典歌曲。

2018年底，成員梁耀燮和李起光曾來台擔任跨年表演嘉賓，梁耀燮依舊記得，並表示：「隔了5、6年才來台北，現在2023年初能跟大家見面，謝謝大家等我們，因為有你們很幸福、非常開心」。隊長尹斗俊則是很想念台灣粉絲，「看到大家笑著為我們應援，很開心，希望都能共度美好時光，大家開心的回家」。

李起光則感性說，2019年當兵前最後一場個人演唱會就是在台灣舉辦，「今天只有感覺到幸福、非常開心」。孫東雲則希望HIGHLIGHT下次再以演唱會形式來台和粉絲見面，大家不光會以HIGHLIGHT團體走下去，成員彼此也會以個人身分達成想築夢的目標。（編輯：李亨山）1120204