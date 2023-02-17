曲風從厭世唱到失戀 老王樂隊展現民謠搖滾新貌

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）以一曲「我還年輕 我還年輕」刮起民謠搖滾熱潮的樂團老王樂隊，相隔3年以全新EP「黃色的房子映照清晨的天空」回歸，透露將啟動全新巡迴，地點包含台北、新加坡、澳洲等。

從首張迷你專輯（EP）「吾十有五而志於學」到首張專輯「吾日三省吾身」，老王樂隊以特有民謠節奏，聚焦生活成長的各種面向，也因發人省思的直白歌詞，引發年輕世代共鳴，代表作之一的「我還年輕 我還年輕」更在影音平台YouTube累積千萬點擊，被不少歌手及樂團翻唱。

老王樂隊分享，隨著成員將步入而立之年，創作主軸也出現變化，新作「黃色的房子映照清晨的天空」探討關係中的分離，歷經不同四季轉換，面對一段感情失去仍可能讓人感到潰堤，「以前老王的歌比較少聚焦愛情，這次從情緒勒索到愛情的盡頭，都是在一些我們生活中感受的所見所聞。」

本次EP共收錄3首歌曲，包含「千百萬隻手」、「我在愛情的盡頭看見了你和我」、「春天不如預期」，都注入過去鮮少觸及的愛情議題，隨著觀察與自省的呢喃言語，被許多樂迷稱讚彷彿是新一代的民謠式失戀情歌。讓團員感動回覆：「很開心大家聽到不一樣的老王，從年輕求學面對的厭世，一路到面對失戀後的分離關係，希望都能給予所有人最溫柔的安慰。」

老王樂隊更宣布將啟動全新巡迴，預計從台北起跑開唱至新加坡、馬來西亞、中國大陸地區、澳洲等地，演出除了獻唱新歌外，還會重新改編熟悉作品，希望給樂迷感受老王樂隊成長後突破的狀態。3月初，他們將會到香港參加Clockenflap音樂祭，是老王樂隊闊別4年在香港演出。（編輯：陳政偉）1120217