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首頁 / 娛樂

導演山姆曼德斯視電影為信仰 光影帝國再現美好

2023/2/24 11:54
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（中央社記者王心妤台北24日電）「光影帝國」再現電影美好，昨天釋出新花絮。導演山姆曼德斯在花絮中稱電影院是家，也是信仰。16度入圍奧斯卡最佳攝影獎的羅傑迪金斯憑此片入圍，他說電影充滿魔力。

「光影帝國」（Empire of Light）由奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）、柯林佛斯（Colin Firth）主演，並由「007空降危機」導演山姆曼德斯（Sam Mendes）擔任導演、編劇和製片。

山姆曼德斯透過花絮影片分享，一個人的最大的成長期就是在青少年時期，他是在1970年代晚期至1980年代經歷青少年，因此總想把當時的音樂和電影元素放進作品中。他也說電影院就是家，「獨自觀影全情投入，投射在螢幕上的光束得以令人逃避，（電影）就是我的信仰。」

攝影指導羅傑狄金斯（Roger Deakins）以「銀翼殺手2049」、「1917」蟬聯奧斯卡最佳攝影，也憑「光影帝國」16度入圍同獎項，成為史上提名第2多次的攝影師。羅傑狄金斯在花絮中則說，電影充滿魔力。

電影製片琵帕哈里斯（Pippa Harris）、演員陶比瓊斯（Toby Jones）跟山姆曼德斯其實年輕就認識。琵帕哈里斯分享，3人當時是在一場舞會上認識的，當時播放的歌曲也放在電影中，為電影加上跨越時空的神秘感。

「光影帝國」將於3月3日上映。（編輯：陳政偉）1120224

#山姆曼德斯
#琵帕哈里斯
#羅傑狄金斯
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