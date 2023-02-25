動力火車曾發展不順靠釣魚排解 大長今看8遍不膩

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金曲重唱組合動力火車出道逾20年，以經典歌曲「我很好騙」重回巔峰，成員顏志琳（左）感謝歌迷支持，覺得他們「真的很幸運」。右為成員尤秋興。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月25日

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）動力火車日前上「姐妹們的音樂萬萬歲」暢談人生，尤秋興坦言得金曲獎後一度遇低潮，只能到酒吧駐唱；赴陸發展不順時，靠釣魚打發時間，甚至韓劇「大長今」看8遍，都要成為專家。

排灣族尤秋興、顏志琳組成「動力火車」，1997年出道至今，已歷經4分之1個世紀，主持人曾寶儀稱讚，他們能紅這麼久，全靠「令人安心、功力十足」的現場演唱實力。

不過演唱生涯難免有高低起伏，尤秋興回憶當年奪下金曲獎最佳重唱組合後，有4年間沒發片，演唱事業從「如日中天」直接「高空墜谷」，曾接唱酒吧凌晨1、2時的午夜場，不僅得面對一群喝醉的客人，甚至被女酒客偷襲摸腿。

他更生動形容低潮情境，「就好比開車開到半路，後行李箱突然被打開，行李掉下來了，我們還要停車，去把行李追回來」，讓主持人彷彿能看到2個大叔在撿行李，笑到合不攏嘴。

動力火車也分享，在中國大陸發展不順時，兩人喜歡靠釣魚打發時間，無聊到會自找樂子，開始比較夜釣拿來照浮標的手電筒，誰買的便宜又亮。兩人還熱烈地分享窩在一起看韓劇「大長今」的趣事，看過8遍的尤秋興甚至能分析演員表情的隱喻，不時穿插哼唱「大長今」主題曲，再次笑翻全場。

主持人曾寶儀點出，這2年動力火車放得特別開，尤秋興回應，這是歷經人生起伏後的領悟：「以前歌迷喜歡聽我們唱歌，現在再多加喜歡聽我們講話，讓大家開開心心，何樂而不為。」

近期發表經典歌曲「我很好騙」更帶他們重回巔峰。顏志琳有感而發地說：「出道這麼久，能被很多歌迷喜歡，真的很幸運！看到『我很好騙』帶來這麼多的年輕歌迷，感覺不一樣了，而且，台下舉著動力火車牌子越來越多，那個信心就回來了！」他們透露，在4月22、23日的第4次攻蛋「都是因為愛」世界巡迴演唱會將發布全新作品。

當天參與節目的還有來自台東的Matzka，是台灣雷鬼音樂的代表人物，音樂一下彷彿能讓人1秒到加勒比海，近期他推出睽違多年的母語專輯「cinevuan 7鄰86號」，藉由旋律號召著Matzka自己和遊子回鄉。本集節目將於26日晚上9時在公視播出。（編輯：陳政偉）1120225

「姐妹們的音樂萬萬歲」節目主持人LuLu黃路梓茵（右1）打趣說動力火車是「跨世代唱將」，節目主持人曾寶儀（左1）則稱讚動力火車現場演唱功力十足，每每都能嗨翻全場。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月25日