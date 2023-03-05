ØZI熱唱28首挑戰極限 金曲歌王蛋堡當驚喜嘉賓

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）歌手ØZI昨晚在台北流行音樂中心舉辦ADICA演唱會，現場5千張門票全數秒殺，除了一口氣帶來28首歌，還請出金曲歌王蛋堡及9m88、MARZ23、The Crane鶴擔任驚喜嘉賓。

歷經去年低潮激發靈感再重生的ØZI，昨晚將演唱會分成「陳式搖滾」、「情慾R&B」、「經典福利秀」、「安可彩蛋」4大主題呈現全新「ØZI音樂宇宙」；從搖滾吶喊、深情演唱R&B情歌，再到嘻哈饒舌，ØZI精采呈現各種曲風的演繹能力，不過由於曲風、風格差太多，也讓他直呼「差點精神人格分裂」，光彩排就像唱了3場演唱會。

整場演唱會更像是「記憶力」與「體能」大考驗，尤其ØZI一開場就連唱9首歌，近20分鐘帶熱舞的表演，跳到他大汗淋漓笑言：「我唱完才發現這一段歌單排太密了，而且跳舞跳到都墨鏡起霧，有一半時間都是瞎著在表演！」ØZI更為加強體能，從今年初開始加強訓練肺活量，一週跑步4天，外加固定重量訓練與飲食控制，2個月就瘦下5公斤，也在演唱會上大秀精實身材。

唱新歌、秀才藝、展肌肉還不夠，ØZI還安排4大彩蛋嘉賓穿插演唱會中，包含近期合作新歌「情勒」的歌手MARZ23，到安可壓軸登場的金曲歌王蛋堡、R&B歌手9m88及創作新秀The Crane鶴，讓現場彷彿同樂會般歡樂，展現好人緣。

睽違4年再開唱，除了ØZI圈內好友陳柏霖、高爾宣、阿達現身支持外，媽媽葉璦菱當然也沒缺席，還相約方芳芳、金瑞瑤、李翊君等星友組成「最美貴婦團」坐在貴賓區力挺。葉璦菱更透露，有次曾開玩笑問ØZI，要不要媽媽上台幫他唱首歌當嘉賓，「結果他沒講話就默默飄走，搞不清楚狀況耶，我是開玩笑，要他別當真。」（編輯：陳仁華）1120305

歌手ØZI睽違4年開唱，站上台北流行音樂中心舉辦ADICA演唱會，現場5千張門票全數秒殺。（遠雄創藝/新樂園音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月5日