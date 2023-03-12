陳綺貞「天天想你」致敬偶像 揭與張雨生多種巧合

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）歌手張雨生逝世25週年，北流董事長黃韻玲昨晚率12組音樂人，輪番上陣演繹他的30首經典。陳綺貞不僅請黃韻玲鋼琴伴奏合唱「天天想你」，更透露與張雨生的多種巧合。

「我期待 張雨生演唱會 致敬25」昨晚邀請陶晶瑩、陳綺貞、韋禮安、告五人、9m88、U:NUS、TRASH、陳子鴻等12組當代音樂人，在台北流行音樂中心獻唱。

把張雨生當成永遠偶像般存在的「文青女神」陳綺貞，透過北流分享，自己數次在個人演唱會中翻唱張雨生作品，雖沒見過本尊，卻深受他的創作啟發。

陳綺貞提到，張雨生顛覆她對「偶像」的概念，「印象中，有一天，整個士林夜市都在放他的歌，電視也一直播送，一個從來沒見過的歌星，穿著樸素，很像鄰居的哥哥，卻像偶像般深植人心」。

陳綺貞更笑說，她與張雨生間有多種「巧合」，同樣是雙子座、參加過木船民歌比賽，都是政大畢業。

陳綺貞說：「我在政大的校園漫步時，也想過，這是學長也曾經唸書、漫步的地方，我們也在相同的學校禮堂演唱著自己寫的歌。有著這些巧合，雖然很可惜沒有機會認識本人，卻總有一種熟悉的感覺。」

值得一提的是，黃韻玲這次親自擔任表演者，除了獻唱張雨生創作的「除了愛你還能愛誰」，更邀請一群來自北中南的張雨生歌迷合唱「這一年這一夜」，他們還特別穿上當年自製的團服上場表演。

這群自稱「寶友」的粉絲每年固定聚會外，更會約好一起去張雨生墓園探望天上的他，甚至常與張媽媽保持聯繫，揪團參加與張雨生有關的大小活動。一名粉絲光是北流的「張雨生特展」就來看了10幾次，還熟到當起義工導覽，黃韻玲得知後感動不已，邀請這群鐵粉合唱，畫面格外溫馨。（編輯：管中維）1120312