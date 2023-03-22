草蜢揪熊仔加碼慶功 相約下次一起聽歌找靈感

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）香港天團草蜢上週睽違13年重返台北小巨蛋，帶來滿滿3小時演出，讓觀眾大呼值回票價；成員蔡一傑昨晚還加碼慶功，邀演唱會嘉賓熊仔大啖美食，更相約下次不要一起打電動、要一起聽歌找靈感。

草蜢18日舉辦RE：GRASSHOPPER演唱會，穿著閃亮華服連續帶來「寶貝對不起」、「失戀陣線聯盟」多首經典歌曲外，還選唱1995年為台灣歌迷創作的台語歌「有緣來作伙」，現場星光滿滿，藝人曾國城、羅時豐、許富凱、況明潔及資深主持人張小燕等都來同歡。

當晚表演嘉賓則邀到台灣饒舌歌手熊仔，與3人同台演出周杰倫為草蜢特別創作的諧音歌曲「超猛」，嗨翻全場1萬人；昨晚蔡一傑無預警和熊仔同時開直播加碼慶功，享用日本料理也回憶演出點滴，直呼「好玩啊」。

先前來台宣傳演唱會時，草蜢就提到希望可邀請熊仔一同合作，沒想到在演唱會上就實現願望，讓受邀的熊仔受寵若驚，更笑說很久沒那麼緊張，「上次那麼緊張是金曲獎表演的時候」；蔡一傑則難忘跟台下歌迷玩長達7分鐘的波浪舞。

蔡一傑表示，他和蔡一智、蘇志威都很感謝熊仔願意來當嘉賓，讓他們有機會學習新的音樂元素，期待雙方之後的合作，更對熊仔說：「下次不要一起打電動，要一起聽歌找靈感」，透露新創作或許能是熊仔的RAP加上草蜢R&B風格。

經紀公司則表示，結束台北演唱會的草蜢在台灣享受片刻假期後，將投入美國、新加坡巡演，為各地喜愛草蜢的觀眾帶來精采演出。（編輯：陳仁華）1120322