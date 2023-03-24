化身「模範計程車」司機 李帝勳：學到一些危險事

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韓劇「模範計程車」男主角李帝勳24日在新加坡一場記者會表示，自己平常開車很守規矩，但拍攝時，加速、急停等橋段樣樣來，自嘲「學到一些很危險的事」。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年3月24日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡24日專電）韓星李帝勳主演的漫畫改編影集「模範計程車」推出第2季，男主角李帝勳今天透露，自己平常開車很守規矩，但拍攝時，加速、急停等橋段樣樣來，自嘲「學到一些很危險的事」。

改編自人氣網路漫畫的影集「模範計程車」，2021年在韓國播出時最高收視率達16%，故事題材結合多起真實犯罪事件，描述在法律無法嚴懲罪犯的時代下，地下秘密計程車公司「彩虹運輸」決定以惡制惡，為滿腹冤屈的被害者們進行復仇計畫。

李帝勳在劇中親自上陣演出各種飛車、武打橋段，更因應劇情需求開創許多副角色，百變演技令人驚豔，觀眾紛紛敲碗製作續集。「模範計程車」第2季終於在2月正式上檔，不僅收視開出紅盤，且話題不斷。

為宣傳新戲，李帝勳今天在新加坡聖淘沙名勝世界舉辦記者會，明天接著舉辦粉絲見面會。

李帝勳在記者會分享，拍攝這齣戲之前，自己平時開車很守規矩，不超速、該停下的時候就會停。不過拍戲時，為了角色需求，加速、急停等橋段樣樣都得來，自嘲「學到了一些危險的事」。

他打趣地說，後來自己開車的時候，還必須提醒自己不是劇中角色「金道奇」，要冷靜、好好開車。

被問及搭乘計程車的有趣經驗，李帝勳說，到海外工作時，他通常會在工作行程結束後，搭計程車到處走走。有時候，司機一開始沒認出他，直到抵達目的地，他向司機道謝，對方才驚覺他的身分，他也會趁機推銷自己的新戲。

對他來說，被計程車司機認出來、要求跟他一起合照，都是很有趣的經驗。

「模範計程車」第2季除了依舊充滿精彩動作特技外，上季獲得高人氣的電話詐騙案大姐頭「林福子」再度現身於越南，李帝勳順勢重新裝扮成「俗擱有力」的副角色「王道吉」誘其上鉤，兩人的再相會也成為粉絲爆笑不斷的驚喜橋段。

李帝勳曾演出多部戲劇、電影，並以「信號」、「模範計程車」等劇走紅。若要從飾演過的角色中選一個來度過餘生，李帝勳表示，很難抉擇，因為每個演過的角色都很喜歡，但如果一定要選，他會選「王道吉」，以這個角色演出尚未完成的「愛情故事」，應該會很有趣。

「模範計程車2」在新加坡由串流影音平台Viu播出，台灣則在friDay影音播出。（編輯：高照芬）1120324