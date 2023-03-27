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奧蘭多布魯訪烏克蘭 UN親善大使傳遞關愛[影]

2023/3/27 12:04（3/27 12:33 更新）
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奧蘭多布魯（右）26日以聯合國兒童基金會親善大使身分造訪基輔一間幼兒中心。（圖取自instagram.com/orlandobloom）
奧蘭多布魯（右）26日以聯合國兒童基金會親善大使身分造訪基輔一間幼兒中心。（圖取自instagram.com/orlandobloom）
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（中央社基輔26日綜合外電報導）電影「魔戒」、「神鬼奇航」的英國男星奧蘭多布魯（Orlando Bloom），今天以聯合國兒童基金會親善大使身分，造訪基輔一間幼兒中心。

奧蘭多布魯說這是他2016年以來第一次到烏克蘭，期間也和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy） 會面。

奧蘭多布魯在社群媒體Instagram說：「自從到過當地後，我從沒想過戰爭會在烏克蘭國內全面升級。」

「但今天，我很慶幸能在聯合國兒童基金會（UNICEF）所支持的斯皮爾諾（Spilno）中心聽到孩子們的笑聲，這是一處供孩子玩耍、學習並接受社會關愛的處所，讓孩子能得到安全、溫暖和養育。」

聯合國兒童基金會在官網上發布聲明指出，斯皮爾諾中心遍及烏克蘭各地，為流離失所的兒童及家人提供援助，過去一年中有超過50萬名兒童和他們的監護人曾到過斯皮爾諾中心。

據烏克蘭檢察總長辦公室指出截至3月26日止，在俄羅全面入侵烏克蘭長達13個月期間，至少有465名兒童喪生。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1120327

#奧蘭多布魯
#烏克蘭
#聯合國兒童基金會
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