更多編輯台推薦新聞：
山梨學院成縣內首支甲子園冠軍隊 總教練：讓選手樂在打球
運動

山梨學院成縣內首支甲子園冠軍隊 總教練：讓選手樂在打球

一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...
生活

一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物
國際

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

滅火器11月重辦火球祭 尊重林昶佐不競選連任

2023/4/2 22:11（4/2 22:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
滅火器樂團2日晚間在2023大港開唱帶來精彩演出，同時預告11月將會舉辦「火球祭」，並透露有提早和海外藝人聯繫，演出陣容值得期待。（出日音樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年4月2日
滅火器樂團2日晚間在2023大港開唱帶來精彩演出，同時預告11月將會舉辦「火球祭」，並透露有提早和海外藝人聯繫，演出陣容值得期待。（出日音樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年4月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤高雄2日電）滅火器樂團今晚在大港開唱演出，主唱楊大正預告停辦3年的火球祭將於11月25日、26日在樂天桃園棒球場舉辦。對於閃靈樂團主唱林昶佐不競選連任立委，楊大正表示尊重。

楊大正接受媒體訪問表示，預計6月初會推出新專輯，演唱會還在申請場地，希望能在台北、高雄開唱。

楊大正說，火球祭雖然已經3年沒有舉辦，但會把一切都準備好，希望可以給樂迷最好的活動，「錢的部分是我要擔心的，大家不用幫我擔心，但大家可以幫我多多宣傳，票賣得好就不會賠錢」。他也透露，有提早和海外藝人聯繫，今年火球祭演出陣容值得期待。

林昶佐日前表示，因家人罹患罕見疾病，經過思考後不競選2024立法委員連任，希望放慢腳步花時間陪伴家人。對此，楊大正說，祝福林昶佐的決定，「他為台灣做了很多，但他有自己的考量，我都尊重他的決定」。

楊大正承認被問過要不要從政，但他否認有興趣從政，「那要服務人，我把樂迷、家人服務好，就需要滿多的心力了。」（編輯：管中維）1120402

#楊大正
#林昶佐
#閃靈樂團
楊大正
影．響台灣II音樂會 超過5000人草地聽電影
林昶佐
立委建議房租改列特別扣除額 財長：屬性可能牴觸民進黨立委初選登記 台北市第2、7選區採全民調
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族