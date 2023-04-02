滅火器11月重辦火球祭 尊重林昶佐不競選連任

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滅火器樂團2日晚間在2023大港開唱帶來精彩演出，同時預告11月將會舉辦「火球祭」，並透露有提早和海外藝人聯繫，演出陣容值得期待。（出日音樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年4月2日

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（中央社記者王心妤高雄2日電）滅火器樂團今晚在大港開唱演出，主唱楊大正預告停辦3年的火球祭將於11月25日、26日在樂天桃園棒球場舉辦。對於閃靈樂團主唱林昶佐不競選連任立委，楊大正表示尊重。

楊大正接受媒體訪問表示，預計6月初會推出新專輯，演唱會還在申請場地，希望能在台北、高雄開唱。

楊大正說，火球祭雖然已經3年沒有舉辦，但會把一切都準備好，希望可以給樂迷最好的活動，「錢的部分是我要擔心的，大家不用幫我擔心，但大家可以幫我多多宣傳，票賣得好就不會賠錢」。他也透露，有提早和海外藝人聯繫，今年火球祭演出陣容值得期待。

林昶佐日前表示，因家人罹患罕見疾病，經過思考後不競選2024立法委員連任，希望放慢腳步花時間陪伴家人。對此，楊大正說，祝福林昶佐的決定，「他為台灣做了很多，但他有自己的考量，我都尊重他的決定」。

楊大正承認被問過要不要從政，但他否認有興趣從政，「那要服務人，我把樂迷、家人服務好，就需要滿多的心力了。」（編輯：管中維）1120402