Energy破天荒為五月天全員合體 重現經典舞台

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樂團五月天主唱阿信（前右2）承諾久未合體的男團Energy以後若開演唱會，會換五月天當他們的嘉賓。（相信音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年4月3日

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）五月天昨晚在高雄世運主場館舉辦「諾亞方舟10週年進化無限放大版演唱會」最終場，嘉賓竟是單飛多年的男團Energy成員5人，破天荒合體現身，兩大天團重現相隔18年的合作回憶殺。

2005年，五月天曾在「當我們混在一起」世界巡迴演唱會邀請Energy擔任嘉賓，兩團在萬人舞台上合唱「孫悟空」與「放手」。這回五月天的諾亞方舟再次啟程，彷彿乘坐「時光機」把Energy全員牛奶、阿弟、TORO、坤達、書偉帶回，當10人再次唱出「孫悟空」、「放手」組曲時，讓歌迷熱情尖叫掀翻全場。

Energy全員也相當興奮能以歌手身分，再次站上5萬人大舞台。尤其當他們出場和觀眾打招呼時，光一句：「大家好！我們是Energy」，就讓台下歌迷情緒嗨翻天，還讓五月天吃起醋來，開玩笑般抱怨：「我們剛剛都在幫你們熱身」。

Energy成立於2002年，團員們都擅長街舞，曾有「最殺舞蹈男團」稱號，但在2009年雖未正式宣布解散，成員們選擇各自單飛、在不同領域打拚，5人要再合體並不容易。

提及這次合體契機，TORO哽咽地說：「大概18、19年前，我們5個分手時，當年怪獸敲我說，如果有一天，你們5個人能夠再一起的話，我叫五月天幫你們伴奏。」後來TORO看完五月天的桃園演唱會後，就在Energy群組聊起此事，沒想到成員回應熱烈，坤達還分享了當年他們擔任五月天演唱會嘉賓的影片。

坤達昨晚也透露，老婆柯佳嬿有為此特地南下，「很開心我們5個兄弟能再一起演出，在上台前打氣聊天說到，不管是不是最後一次表演，但會是最完美的一次。」阿弟全家人也都有到場支持，讓他眼泛淚光地表示連小孩都誇他，爸爸今天很帥。書偉則開心地分享沒想到能再次合體，內心只告訴自己要享受這一切。見證Energy感動合體，主唱阿信現場也約定以後Energy開演唱會，會換五月天當他們的嘉賓。

結束4天的高雄場演出後，五月天仍馬不停蹄，4月中將前往香港開唱6場；5月則會到澳洲雪梨及墨爾本與當地五迷們相見。（編輯：張銘坤）1120403