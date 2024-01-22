Energy重返歌壇推新歌 唱出團員分合心情

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（中央社記者王心妤台北22日電）唱跳男團Energy的5名始祖成員牛奶、阿弟、書偉、坤達、Toro重新聚首並加入相信音樂，今天宣布推出新歌「分合」，除了表達重返樂壇的決心，也唱出團隊分分合合的心情。

Energy是台灣著名男子唱跳團體，2002年7月12日正式成立，2005年團長牛奶（葉乃文）因為想專注舞蹈夢宣布退團，最後2009年各自發展但未正式宣布解散，直到5名成員去年在五月天的高雄演唱會上合體，掀起熱烈討論。

5名成員重聚推出的新歌「分合」由歌手蕭秉治譜曲、金曲作詞人葛大為填詞，描寫感情中的分合故事，也將Energy成員們的分合心情融入其中。

主唱阿弟今天表示，人生有太多遺憾，「我們很幸運可以有再一次的機會，所有想要一起完成的，這次不留下遺憾，我們會一起找到答案。」

團長牛奶表示，重組團體不是容易的事，5人都有犧牲，也要彼此體諒，但相信目標一致，再難的問題都能被克服。

Toro表示，這幾年看著彼此生活轉變，從「我們」變成「我和你們」，現在又變回「我們」，對他而言，Energy是可以為彼此扶棺的交情。

書偉表示，復合是為了粉絲，當五月天的嘉賓能讓觀眾驚喜是因為大家覺得Energy不可能再合體，「沒想到會回唱片圈，對自己來說這是重新離開舒適圈，但是老天開了一扇窗，就是要跨出那一步。」

坤達則說，很期待未來發展，重新聚首也很奇妙，希望能創造新火花。

「分合」將於27日數位上架。（編輯：張雅淨）1130122