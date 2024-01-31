Energy新歌登多個串流冠軍 阿弟拍MV流下喜悅淚水

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（中央社記者王心妤台北31日電）唱跳男團Energy的5名始祖成員重聚並推新歌「分合」，迅速登上串流KKBOX即時榜冠軍、iTunes台灣區冠軍。成員阿弟因為開心團員重聚，在拍MV時哽咽並落下「喜悅的淚水」。

Energy是台灣著名男子唱跳團體，2002年7月12日正式成立，由牛奶、阿弟、書偉、坤達、Toro組成，2005年團長牛奶（葉乃文）因為想專注舞蹈夢宣布退團，最後2009年各自發展但未正式宣布解散，直到5名成員去年在五月天的高雄演唱會上合體，掀起熱烈討論。

根據唱片公司提供的資料，Energy新歌「分合」推出後登上KKBOX即時榜冠軍及iTunes台灣區冠軍，之後也登上KKBOX華語新歌日榜冠軍。

阿弟在拍攝MV時被問到受「分合」哪句歌詞感動哽咽落淚，他表示，印象最深刻的歌詞是「感謝失而復得的愛」，因為想起這幾年來經歷的分分合合，能夠再聚頭是難得的事；書偉則形容流下的是「喜悅的淚水」。

Toro也在拍攝期間落淚，他笑說：「想不到，我以為我不會哭的，但音樂一下氛圍感就出來了，馬上回到22年前，眼淚就像水龍頭關不掉。」（編輯：張雅淨）1130131