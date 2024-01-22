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辣妹過招魅力不減 連兩個週末稱霸北美票房

2024/1/22 14:51
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（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，時隔20年以音樂劇版本再登大銀幕的「辣妹過招」（Mean Girls）連續第2個週末登上北美票房冠軍，進帳1170萬美元。

法新社報導，在沒有新片挑戰下，19至21日的北美票房前五強與上一週完全相同。好萊塢現在希望奧斯卡金像獎入圍名單23日揭曉時，在拉抬電影票房上能有所助益。

排名第2是傑森史塔森（Jason Statham）主演的動作片「蜂刑者」（The Beekeeper），收入850萬美元。

第3名是上映第6週的夢幻歌舞片「旺卡」（Wonka），票房640萬美元，至今美加累計有1億8720萬美元，國際有3億4400萬美元。

浪漫喜劇片「愛愛愛上你」（Anyone But You）以540萬美元成績排第4。這部表現出乎意料的作品全球票房剛破1億美元門檻，是繼2016年「BJ有喜」（Bridget Jones's Baby）之後，成績最好的限制級喜劇片。

排名第5的是適合闔家觀賞的動畫片「飛鴨向前衝」（Migration），收入530萬美元。

排名第6至第10的作品依序為：「水行俠 失落王國」（Aquaman and the Lost Kingdom），370萬美元；「I.S.S.」（I.S.S.），300萬美元；「暗泳」（Night Swim），270萬美元；「船上的男孩」（The Boys in the Boat），250萬美元；「可憐的東西」（Poor Things），200萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130122

#北美
#法新社
#傑森史塔森
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