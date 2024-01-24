緬甸內戰煙硝未停 台灣報導團隊見證反抗軍決心

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）深度報導節目「獨立特派員」推出「緬甸煙硝」系列特別報導前往緬甸，深入見證當地自2021年2月軍事政變以來的內戰動亂、年輕反抗軍的決心與心酸。

在報導裡，許多緬甸青年在入伍前從未拿過槍，政變前也有各自人生，有的曾是學生、公司職員、老師、護理師，或是詩人、音樂家，但為了國家的未來義無反顧投入戰場。他們盼望推翻軍事獨裁、恢復民主制度，回家與親人團聚。

公視分享，特約記者楊智強和蘇威銘前進緬甸叢林，獨家採訪與緬甸軍政府交戰的其中一支反抗軍部隊「猛虎部隊」，記錄反抗軍在叢林裡的真實演練和前線反抗政府軍的過程。

楊智強提到，光是從泰國邊境進入緬甸，就必須取得許多當地人脈協助，為得到反抗軍的信任及拍攝特別許可，他們更進行叢林野戰及求生訓練後，才得以一窺在叢林中行動訓練的景況。

在2015年緬甸迎來第一次民主選舉後，楊智強曾多次進出緬甸採訪不同議題。他形容當時的緬甸社會像百花齊放，「各式各樣的NGO成立，來自世界的外國媒體進駐，也有各種資本品牌到訪」，緬甸社會雖有不同意見，但對國家大致走向有共識。

然而，2021年2月1日緬甸軍事強人發動政變，並暴力鎮壓反抗民眾，楊智強認為，他們對人民強加的暴行，比過往的獨裁政權有過之無不及，軍政府扭轉了緬甸政局與國家走向。

報導中可見，緬甸反抗軍與流亡者從戰場退下後身心飽受摧殘，團隊還採訪到一間秘密反抗軍傷兵照護中心，以及提供心理諮商的NGO基地，深入瞭解他們互助療傷過程；還有許多緬甸流亡者在流亡道路上，透過國際協助盼讓前線反抗的星火不至熄滅。

「獨立特派員」製作人陳廷宇表示，後續將繼續觀察，期待用不同方式讓大家看見、記得這片被國際遺忘的土地上，仍有許多人在拚命反抗極權暴政。

「緬甸煙硝」系列特別報導將於今晚10時在公視播出，並上架獨立特派員YouTube頻道。（編輯：張雅淨）1130124