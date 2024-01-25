更多編輯台推薦新聞：
日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟
國際

日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查
生活

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南投鹿谷清水郵局遭縱火 經理遭砍犯嫌逃逸
首頁 / 娛樂
演唱會
新聞專題
演唱會1/300
首頁 / 娛樂

光良3月雅加達開唱 暌違十年華人歌手再赴印尼

2024/1/25 18:34（1/25 19:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
馬來西亞歌手光良3月30日將在印尼雅加達開演唱會，成為十年來首次赴印尼開唱的華語流行音樂歌手。（取自光良雅加達演唱會官方網站）中央社記者李宗憲雅加達傳真 113年1月25日
馬來西亞歌手光良3月30日將在印尼雅加達開演唱會，成為十年來首次赴印尼開唱的華語流行音樂歌手。（取自光良雅加達演唱會官方網站）中央社記者李宗憲雅加達傳真 113年1月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達25日專電）旅居台灣多年的馬來西亞歌手光良3月將在雅加達開唱，成為十年來首次赴印尼開唱的華語流行音樂歌手。許多印尼網友很興奮，並期待未來有更多華人歌手在印尼開演唱會。

光良3月到雅加達開唱的消息最早是由印尼Color Live Asia活動公司在社群媒體披露，昨天先發布男歌手的剪影海報，寫道「十年來首次華語歌手國際演唱會」，隨即引發印尼網友討論。今天則公布將到雅加達開唱的華語歌手是光良。

Color Live Asia今天在其官方社群媒體上寫道，「有人猜是周杰倫或周興哲，答案是演唱KTV暢銷金曲『童話』的光良」，並宣布演唱會將於3月30日在雅加達國際展覽館（JIExpo）舉行。

印尼媒體指出，光良2011年曾在印尼舉辦演唱會，這是時隔10多年再次赴印尼開唱。主辦方透露，光良將從台灣帶來整個樂團，為印尼歌迷帶來精彩表演。

光良的歌曲「童話」在印尼傳遍大街小巷，就連不諳華語的印尼人都能哼出歌曲弦律，因此光良將在雅加達開唱的消息傳出後，有許多印尼網友感到相當興奮。

印尼華語主持人、華人歌手邱烈豐告訴中央社，華語流行歌手上次在印尼開唱是周杰倫2013年舉行的大型售票演唱會，因此今天得知光良將到雅加達舉行演唱會時，他感到相當驚訝，也很開心。

邱烈豐曾主持光良在印尼的演唱會，在印尼華語媒體活躍數十年的他，經歷華語娛樂在印尼的興衰。他說：「過去幾年，印尼的娛樂市場都被韓星壟斷，華語娛樂衰落，如今終於有華語歌手到印尼表演，真的很感動。」

熱愛華語音樂的印尼華人黃羅賓（Dolphin）則說，他認為光良到印尼開唱具有很大意義，因為若舉辦，未來可能會有更多來自台灣和星馬的華語歌手到印尼舉行演唱會。

黃羅賓說：「Blackpink、Coldplay、紅髮艾德（Ed Sheeran）都已來過印尼開唱，代表印尼被國際認可（適合辦演唱會），也成功扭轉過去大家認為印尼治安差或落後的形象。」（編輯：郭中翰）1130125

#雅加達
#演唱會
#光良
#印尼
演唱會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
YOASOBI熱唱80分鐘無冷場 嗨喊「多謝」承諾再來
172.30.142.18