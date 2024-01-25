光良3月雅加達開唱 暌違十年華人歌手再赴印尼

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（中央社記者李宗憲雅加達25日專電）旅居台灣多年的馬來西亞歌手光良3月將在雅加達開唱，成為十年來首次赴印尼開唱的華語流行音樂歌手。許多印尼網友很興奮，並期待未來有更多華人歌手在印尼開演唱會。

光良3月到雅加達開唱的消息最早是由印尼Color Live Asia活動公司在社群媒體披露，昨天先發布男歌手的剪影海報，寫道「十年來首次華語歌手國際演唱會」，隨即引發印尼網友討論。今天則公布將到雅加達開唱的華語歌手是光良。

Color Live Asia今天在其官方社群媒體上寫道，「有人猜是周杰倫或周興哲，答案是演唱KTV暢銷金曲『童話』的光良」，並宣布演唱會將於3月30日在雅加達國際展覽館（JIExpo）舉行。

印尼媒體指出，光良2011年曾在印尼舉辦演唱會，這是時隔10多年再次赴印尼開唱。主辦方透露，光良將從台灣帶來整個樂團，為印尼歌迷帶來精彩表演。

光良的歌曲「童話」在印尼傳遍大街小巷，就連不諳華語的印尼人都能哼出歌曲弦律，因此光良將在雅加達開唱的消息傳出後，有許多印尼網友感到相當興奮。

印尼華語主持人、華人歌手邱烈豐告訴中央社，華語流行歌手上次在印尼開唱是周杰倫2013年舉行的大型售票演唱會，因此今天得知光良將到雅加達舉行演唱會時，他感到相當驚訝，也很開心。

邱烈豐曾主持光良在印尼的演唱會，在印尼華語媒體活躍數十年的他，經歷華語娛樂在印尼的興衰。他說：「過去幾年，印尼的娛樂市場都被韓星壟斷，華語娛樂衰落，如今終於有華語歌手到印尼表演，真的很感動。」

熱愛華語音樂的印尼華人黃羅賓（Dolphin）則說，他認為光良到印尼開唱具有很大意義，因為若舉辦，未來可能會有更多來自台灣和星馬的華語歌手到印尼舉行演唱會。

黃羅賓說：「Blackpink、Coldplay、紅髮艾德（Ed Sheeran）都已來過印尼開唱，代表印尼被國際認可（適合辦演唱會），也成功扭轉過去大家認為印尼治安差或落後的形象。」（編輯：郭中翰）1130125