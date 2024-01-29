李善均生前作 「鬼夢遊」獲法國奇幻電影節大獎

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（中央社法國格拉德梅爾28日綜合外電報導）韓國新銳導演柳在宣（Jason Yu）今天以首部長片作品「鬼夢遊」（Sleep），奪下法國格拉德梅爾國際奇幻電影節評審團大獎（Grand Prix）。

法新社報導，格拉德梅爾電影節（Gerardmer International Fantastic Film Festival）專門頒獎給奇幻、科幻和恐怖類型的電影。

34歲的柳在宣執導的這部喜劇恐怖片，講述一名由已故男星李善均飾演的年輕丈夫發生噩夢般的夢遊行為，嚇壞了由「屍速列車」女星鄭裕美飾演的妻子，夫妻倆生活也出現翻天覆地的變化。

此外，評審團獎（Jury Prize）頒給葡萄牙導演嘉布瑞爾亞布蘭特斯（Gabriel Abrantes） 的「阿米莉亞的孩子」（Amelia's Children，暫譯）和法國導演席琳魯齊（Celine Rouzet）的「長夜將至」（En attendant la Nuit，暫譯）。

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阿根廷導演德米安魯格納（Demian Rugna）的「當邪惡潛伏時」（When Evil Lurks）同時獲得影評人獎和觀眾獎，而英國導演巴納比克雷（Barnaby Clay）的「播種」（The Seeding，暫譯）則獲得了大東部地區青年評審團獎。

法國導演侯德里格余亞（Rodrigue Huart）的「外西凡尼」（Transylvanie，暫譯）則獲短片大獎（Short Film Grand Prize）。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1130129