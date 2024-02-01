光良雅加達演唱會門票秒殺 主辦方宣布加場

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（中央社記者李宗憲雅加達1日專電）歌手光良3月將在雅加達開唱，成為十年來首次赴印尼開唱的華語流行音樂歌手，上次有華人歌手在印尼開唱是周杰倫2013年的個人演唱會。光良演唱會門票1月30日開賣，2小時內就全部售罄，主辦方今天宣布加場。

旅居台灣多年的馬來西亞歌手光良3月30日將在印尼雅加達舉行個人售票演唱會，約2500張門票1月30日開賣，短短2小時內就被搶購一空。主辦單位Color Live Asia今天宣布將在3月31日加場，地點同樣是在雅加達國際展覽館（JIExpo）。

Color Live Asia執行長阿南達（David Ananda）今天表示：「（門票秒殺）實在很令人意外，事實證明，民眾對光良等華語流行歌手的喜愛，是不亞於西方或日本歌手或樂團。」

阿南達說：「我們與光良（經紀公司）討論加場的可能性，他們同意舉辦第2場演唱會，以免讓沒買到票、熱愛華語音樂的粉絲失望。」

光良今天也在自己的Instagram公布加場資訊，並寫道：「謝謝雅加達的朋友，你們也太熱情了吧！難得可以跟大家見面，我們決定隔天再辦一場。讓我們好好享受音樂，一起唱歌，連續兩個晚上大家Hold的住嗎？」

光良2011年曾在印尼舉辦演唱會，這是時隔10多年再次赴印尼開唱。主辦方透露，光良將從台灣帶來整個樂團，為印尼歌迷帶來精彩表演。

曾獲得第一季「印尼偶像」（Indonesian Idol）冠軍的印尼歌手塔林（Delon Thamrin）將擔任第2場演唱會的開場嘉賓。他對此感到榮幸，並說：「（光良）在印尼有很多歌迷，『童話』是我最喜歡的歌曲，很多客戶也會要求我唱這首歌，因此我不想讓大家失望。」

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光良的歌曲「童話」在印尼傳遍大街小巷，甚至還有印尼語的版本，因此就連不諳華語的印尼人都能哼出歌曲旋律。對於光良將在雅加達開唱的消息傳出後，許多印尼網友感到相當興奮。

印尼華語主持人、華人歌手邱烈豐曾主持光良在印尼的演唱會，在印尼華語媒體活躍數十年的他，經歷華語娛樂在印尼的興衰。他說：「過去幾年，印尼的娛樂市場都被韓星壟斷，華語娛樂衰落，如今終於有華語歌手到印尼表演，真的很感動。」（編輯：陳慧萍）1130201