美食節目「尋味台灣趣」 春節飄香澳洲公視

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）正值農曆春節，台灣美食節目「尋味台灣趣」在澳洲公共電視SBS播出，美味躍上國際，撫慰海外台人，也使外國朋友大流口水。製作人鄭凱駿更期待透過這些美味故事，讓大家進一步認識台灣。

近年台灣料理在國際能見度和討論度大幅上升，「尋味台灣趣」由在紐約經營知名台灣餐廳的年輕台裔美籍廚師史官主持，每集都從一個國外的台灣餐廳開始，挖掘勇闖海外的台灣料理人故事，再回到台灣找尋料理的歷史、文化與根源，共走訪美國、法國、德國、土耳其、波蘭、新加坡、泰國和台灣等地。

節目製作人鄭凱駿表示，「這幾年我們發現世界各地出現了許多台灣餐廳，不只是國際大城市如紐約、洛杉磯和巴黎，連一些人口只有50多萬的歐洲小城市，當地甚至幾乎沒有台灣人或華人，竟然也開始出現台灣餐館，也希望透過這個節目，呈現這個台灣料理的國際新浪潮。」

「尋味台灣趣」一集聚焦一道經典料理或文化，包含牛肉麵、滷肉飯、珍珠奶茶、早餐、24小時文化、傳統台菜、融合料理、素食等，鄭凱駿補充，「每道菜看似簡單，其實有很多不為人知的文化縱深。」

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鄭凱駿解釋，以滷肉飯為例，節目組就去拆解看似簡單到不行的一碗飯，背後的豬肉、米飯和醬油的巧妙之處。另外，席捲全球的台灣珍奶其實就是奶茶和珍珠，但跟台灣經濟起飛和「愛拚才會贏」的精神有關聯，「因此除了主持人全世界跑透透，也有來自不同國家的台灣料理文化專家，提供不同的文化脈絡和觀點。」

目前「尋味台灣趣」已在澳洲SBS及其串流平台SBS On Demand播出，鄭凱駿表示，這是澳洲公視首次播出由台灣製作的美食節目，希望能讓澳洲觀眾透過這些精彩的美味故事與勇闖世界的台灣精神，更進一步認識與了解台灣。（編輯：張雅淨）1130212