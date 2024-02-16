中國春節檔票房影史第2高 熱辣滾燙破100億元

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（中央社台北16日電）中國大陸今年以來票房已突破人民幣100億元（含預售），其中，春節檔總票房7天已突破70億元。賈玲導演的「熱辣滾燙」排名第一，票房已破23億元（約新台幣101億元）。

央視新聞app（應用程式）引用燈塔專業版數據報導，截至16日下午1時15分，中國電影票房成績如上述。「熱辣滾燙」、「飛馳人生2」、「熊出沒．逆轉時空」暫列春節檔期（2月10日至17日）票房前3位。

這也是大陸影史上票房第2高的春節檔期，上一次突破70億元是在2021年。

中國喜劇演員賈玲2021年執導「你好，李煥英」一片，當時即成為熱門電影，時隔3年，賈玲以瘦身50公斤（大陸的100斤）演出「熱辣滾燙」，又引發話題。

新京報今天指出，憑藉「你好，李煥英」和「熱辣滾燙」兩部電影，賈玲已拿下超過76億元票房，是中國票房最高的女導演。

賈玲在「熱辣滾燙」上映前曾於微博上表示，為了這部電影她瘦身了100斤，但強調：「這部電影跟減肥無關，甚至跟拳擊關係都不大，這是一部講述善良的人如何找到自我，學會愛自己的電影。」（編輯：張淑伶/吳柏緯）1130216