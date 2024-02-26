馬克華柏格拍片愛狗成痴 想賄賂訓犬師把牠帶回家

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（中央社記者王心妤台北26日電）美國影星馬克華柏格（Mark Wahlberg）主演新片「極限長征」（Arthur the King）改編真人真事，馬克華柏格說，因為跟狗演員「優凱」累積感情，曾想賄賂訓犬師，把優凱帶回家。

根據電影公司發布新聞稿，馬克華柏格為了飾演極限運動員，開拍前大量訓練體能，開拍日甚至不慎受傷，他也形容這次是體力需求量最高的角色。他表示，因為身兼電影製片，受傷後仍無法停拍，而是需要想辦法度過困境。

片中展現人狗情誼，馬克華柏格表示，狗演員優凱的表現相當動人，「我就知道優凱會搶走所有風采，雖然我以前跟泰迪熊合作過，但這種事發生過太多次了，我早就知道會這樣了。」

馬克華柏格透露，因為私下就是愛狗人士，在片場很自然就能跟優凱建立起默契，像是優凱每天早上會到他家相處，他也會準備點心給牠吃。

馬克華柏格笑說，優凱散發出的溫暖已經打動他，甚至想賄賂訓犬師，把優凱帶回家照顧。

「極限長征」將於3月15日在台上映。（編輯：張雅淨）1130226