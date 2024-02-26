更多編輯台推薦新聞：
美國演員工會獎奧本海默大贏家 席尼墨菲稱帝小勞勃道尼獲男配角
娛樂

美國演員工會獎奧本海默大贏家 席尼墨菲稱帝小勞勃道尼獲男配角

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩
文化

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界
國際

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋
生活

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣選手Kagami奪「快打旋風6」卡普空盃冠軍 抱回100萬美金
首頁 / 娛樂
電影
新聞專題
電影1/300
首頁 / 娛樂

馬克華柏格拍片愛狗成痴 想賄賂訓犬師把牠帶回家

2024/2/26 14:36（2/26 14:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北26日電）美國影星馬克華柏格（Mark Wahlberg）主演新片「極限長征」（Arthur the King）改編真人真事，馬克華柏格說，因為跟狗演員「優凱」累積感情，曾想賄賂訓犬師，把優凱帶回家。

根據電影公司發布新聞稿，馬克華柏格為了飾演極限運動員，開拍前大量訓練體能，開拍日甚至不慎受傷，他也形容這次是體力需求量最高的角色。他表示，因為身兼電影製片，受傷後仍無法停拍，而是需要想辦法度過困境。

片中展現人狗情誼，馬克華柏格表示，狗演員優凱的表現相當動人，「我就知道優凱會搶走所有風采，雖然我以前跟泰迪熊合作過，但這種事發生過太多次了，我早就知道會這樣了。」

馬克華柏格透露，因為私下就是愛狗人士，在片場很自然就能跟優凱建立起默契，像是優凱每天早上會到他家相處，他也會準備點心給牠吃。

馬克華柏格笑說，優凱散發出的溫暖已經打動他，甚至想賄賂訓犬師，把優凱帶回家照顧。

「極限長征」將於3月15日在台上映。（編輯：張雅淨）1130226

#馬克華柏格
#電影
電影
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
伊朗導演夫妻新作觸禁忌 護照遭沒收缺席柏林影展
172.30.142.222