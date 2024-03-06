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童年只有一次 「WAWA哇！2」再帶孩子上山下海

2024/3/6 14:45（3/6 15:31 更新）
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公視、原民台、客家電視、MOMO親子台4台共製的幼兒戶外紀實節目「WAWA哇！」推出第2季，將於8日起播出，其中MOMO台的「我的牧場家人」單元透過小朋友與動物家人相處日常，呈現學齡前孩子如何形成同情心、抵抗力和想像力。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月6日
公視、原民台、客家電視、MOMO親子台4台共製的幼兒戶外紀實節目「WAWA哇！」推出第2季，將於8日起播出，其中MOMO台的「我的牧場家人」單元透過小朋友與動物家人相處日常，呈現學齡前孩子如何形成同情心、抵抗力和想像力。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月6日
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（中央社記者葉冠吟台北6日電）公視、原民台、客家電視、MOMO親子台4台共製的幼兒戶外紀實節目「WAWA哇！」推出第2季，秉持「童年只有一次，就要認真玩」精神帶孩子上山下海，展現台灣多元族群成長樣貌。

「WAWA哇！」第2季不只看幼兒玩，更加入幼兒人際關係，包括友伴、父母與老師。在公視製作的「玩轉公園」裡，有老師告訴孩子，公園裡的蚯蚓大便怎麼變黏土，讓大家玩得更聰明更特別；MOMO台的「我的牧場家人」透過在牧場生活的孩子與動物家人相處日常，呈現學齡前孩子如何形成同情心、抵抗力和想像力。

客台的「伯公的泥土杯」則從客家產業著手，將客家村裡的製陶、賣冰場所，變成幼兒最佳遊戲場，更能展現客庄產業特色；原民台的「當我飛的時候」在短短篇幅，看到噶瑪蘭族小孩如何在滑板遊戲中解決與友伴的忌妒與衝突，以及爸爸如何面對滑板這項運動，一點一滴扶持、支持他。

本季延續第1季製作班底，由導演張皓然執導，擅長以兒童視角為主軸探索大自然的多元樣貌，呈現孩子的真實世界，並加入「只有大海知道」導演崔永徽、「海都是海」導演郭昕盈，加深兒少題材拍攝敘事手法。

公視製作人、統籌4台節目總策畫林曉蓓分享，全系列也邀請金鐘音效得主余政憲操刀，使用兒童樂器配樂全新作曲，為新季帶來新氣象，「4台更形成緊密的團隊，一起聊田野調查找來的孩子的故事，分享拍攝時遇到的困難，攝影團隊編制如何彈性調整，不讓孩子感到不自在。」

「WAWA哇！」第2季將從8日起，每週五中午12時在公視+，下午5時在客家電視台、MOMO親子台，晚上6時在公視主頻、原住民族電視台播出。（編輯：張雅淨）1130306

幼兒戶外紀實節目「WAWA哇！」第2季將從8日起播出，原民台單元「當我飛的時候」呈現噶瑪蘭族小朋友如何在滑板遊戲中解決與友伴的忌妒與衝突，並努力堅持練習，展現不放棄夢想的堅強意志。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月6日
幼兒戶外紀實節目「WAWA哇！」第2季將從8日起播出，原民台單元「當我飛的時候」呈現噶瑪蘭族小朋友如何在滑板遊戲中解決與友伴的忌妒與衝突，並努力堅持練習，展現不放棄夢想的堅強意志。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月6日
#張皓然
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