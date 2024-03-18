李權哲赴菲律賓表演 感受海外歌迷熱情

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（中央社記者洪素津台北18日電）代表「GMA金曲國際音樂節」10日前往菲律賓Wanderland Music & Arts Festival演出的歌手李權哲/雲端司機CLOUDRIVER說：「儘管語言不通，但還是充分感受到歌迷們的熱情。」

「GMA金曲國際音樂節」策略聯盟計畫是透過GMA平台與國際重要音樂節建立合作關係，增加藝人與樂團到海外展演機會；Wanderland Music & Arts Festival已辦理10屆，是菲國最大規模音樂節之一，以多樣性音樂陣容，吸引世界各地音樂愛好者。

李權哲登上Wanderland舞台，近30分鐘一連演出9首歌曲，誠意滿滿，讓台下歌迷感受音樂魅力。

體會到不同風俗民情音樂和觀眾輪廓的李權哲談到今年計畫表示，正著手一些歌手專輯，合作很有趣、很有挑戰。

今年將多了「新手爸爸」身分的李權哲笑說，家裡也兼工作室，寶寶應該一出生就會接收到很多音樂。

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未來會不會想讓兒子從事音樂相關產業？李權哲表示，尊重兒子喜好，多元發展，如果可「點餐」兒子的興趣，希望以後是物理學家或生物學家。

「2024GMA金曲國際音樂節」邁入第11年，每年引進國際最新產業趨勢，提供國內、外實質交流機會，推動台灣流行音樂邁向國際市場，讓海內外音樂產業人士看見台灣音樂魅力，也藉策略聯盟與各國音樂節有更緊密合作關係。（編輯：李明宗）1130318