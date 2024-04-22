影迷捧場 美國內戰蟬聯北美票房冠軍

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（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，「帝國浩劫：美國內戰」（Civil War）週末期間以約1110萬美元收入蟬聯美加票房冠軍。

法新社報導，女星克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）主演的「帝國浩劫：美國內戰」上映2週，累計票房達4490萬美元，為發行商A24迄今收入最亮眼的電影之一。

環球新片「噬血芭蕾」（Abigail）以相差不遠的1020萬美元表現位居亞軍。分析師葛羅斯（David A. Gross）盛讚這「對新上映的恐怖片來說，堪稱穩健表現」。

華納兄弟的「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong: The New Empire）以950萬美元票房擠上前三最後一個位置。

排名第4的是英國導演蓋瑞奇（Guy Ritchie）最新諜報驚悚片「非紳士特攻隊」（The Ministry of Ungentlemanly Warfare），進帳900萬美元。

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排名第5的是索尼最新動作喜劇動畫片Spy x Family Code: White，票房490萬美元。

排名第6至第10的作品依序為：「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4），460萬美元；「魔鬼剋星：冰天凍地」（Ghostbusters: Frozen Empire），440萬美元；「沙丘：第二部」（Dune: Part Two），290萬美元；「怒火狂猴」（Monkey Man），220萬美元；「天魔：惡之初」（The First Omen），170萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130422