原住民電影再登澳洲 導演陳潔瑤盼與當地原民互動

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（中央社記者楊淳卉墨爾本1日專電）金馬導演陳潔瑤執導電影「只要我長大」昨天在「墨爾本台灣影展」播映，台灣原住民電影再度登上澳洲舞台。她出席映後座談表示，很多外國朋友不知道台灣原住民，對其文化非常好奇；她也希望有機會與澳洲原住民互動。

台灣原住民電影多次登上澳洲大螢幕，第59屆金馬獎最佳導演陳潔瑤（Laha Mebow）得獎電影「哈勇家」2023年被選為第2屆「墨爾本台灣影展」開幕片，該片同年也被選為「雪梨影展」70年來選映首部台灣原住民電影。

陳潔瑤2016年上映作品「只要我長大」參與第3屆「墨爾本台灣影展」，昨晚（5月31日）於澳洲活動影像中心（ACMI）播映，不僅旅澳台僑踴躍出席，更吸引許多澳洲當地民眾觀賞。

陳潔瑤與中央社分享過往作品登陸澳洲的經驗。她表示，很多外國朋友不知道台灣原住民，對台灣的認識僅是「亞洲人」，並不知道台灣原住民同屬南島語族語系，澳洲的觀眾對這點非常好奇。

陳潔瑤也說，她只要來到有原住民族的國家，都希望與當地的原住民接觸，然而她造訪過澳洲雪梨與墨爾本兩大城市，卻都沒見過澳洲原住民，這讓她感到有點可惜。

陳潔瑤昨親臨映後座談，與觀眾分享「只要我長大」的泰雅族片名「Lokah Laqi！」 意味「加油，孩子！」； 她並非在部落長大，藉由電影漸漸認識自己的文化，作品從尋根、再到講述童年與家庭故事。

現場觀眾回饋，飾演電影主角群的3位泰雅族小朋友表演令人印象深刻，陳潔瑤說，3位演員是由500多位小朋友選出，「製片還問，怎麼不選乖一點的！」他們沒有很多表演訓練，也不太懂劇本，因此她以「說故事」方式讓他們理解其飾演的角色。

陳潔瑤說，很多人會帶著主觀的預設而不想觀看原住民電影，因此她選擇以「小朋友的故事」，讓大家更好理解，透過孩子的視角傳達較為沈重的議題。

陳潔瑤最後分享，台灣官方認定有16個原住民族群，但只佔總人口2%，其聲音與議題經常被忽略，「很多外國朋友不知道台灣原住民，但台灣人對原住民也還不是很瞭解」，電影能夠走向國際，希望藉此來促進更多理解。

一名澳洲當地觀眾感性地說，這部電影有許多悲傷情節，卻是一部環繞希望與愛的作品，這讓她印象深刻，她非常喜歡這部電影。（編輯：陳慧萍）1130601