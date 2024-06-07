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張學友身體不適 今晚台北小巨蛋演唱會停辦
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張學友身體不適 7日晚間台北小巨蛋演唱會停辦

2024/6/7 15:39（6/7 16:16 更新）
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歌神張學友（中）5月31日晚間在台北小巨蛋舉辦「張學友60+巡迴演唱會」。（JDS提供）中央社記者洪素津傳真 113年5月31日
歌神張學友（中）5月31日晚間在台北小巨蛋舉辦「張學友60+巡迴演唱會」。（JDS提供）中央社記者洪素津傳真 113年5月31日
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（中央社記者王心妤台北7日電）香港歌手張學友原訂今天在台北小巨蛋舉辦「60+」演唱會，但主辦單位下午說，張學友身體不適，晚間演唱會停辦，稍晚將有正式公告。

張學友「60+」演唱會5月31日起在台北小巨蛋舉辦9場，原訂今天是第4場，明、後天的演出是否照常舉辦，仍待主辦單位確認。（編輯：李明宗）1130607

張學友罹患呼吸道融合病毒 停辦晚間小巨蛋演唱會

（中央社記者王心妤台北7日電）香港歌神張學友原訂今晚在台北小巨蛋舉辦「60+」演唱會，但張學友透過唱片公司表示，因為感染呼吸道融合病毒（RSV）只能停辦今晚的演唱會，對歌迷感到抱歉。

張學友今天透過唱片公司環球音樂在臉書粉絲專頁表示，上星期返回香港後感到身體不適，被醫生診斷出呼吸道融合病毒（RSV），雖然人在台灣並期待奇蹟能出現，不過至今仍喉嚨痛也無法正常發聲，另外也有流鼻水跟鼻塞等症狀，希望歌迷不要擔心。

張學友表示，「今晚確定是無法演出了，讓買了票入場的觀眾失望，為主辦單位帶來的麻煩，深表歉意，也在此跟大家說一聲『對不起！』」他希望盡快恢復狀態並重返舞台。（編輯：吳協昌）1130607

#台北小巨蛋
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