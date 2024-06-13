文策院北流高流推流行音樂 盼深耕在地並全球發展

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（中央社記者王心妤台北13日電）文策院、北流跟高流今天共同舉辦「音樂無限 台灣無界」記者會，期待從流行音樂各個角度深耕在地並全球發展，文化部長李遠表示，台灣音樂曾紅遍東南亞，他期待計畫成功。

文化內容策進院（文策院）、台北流行音樂中心（北流）及高雄流行音樂中心（高流）今天舉辦記者會，文策院院長盧俊偉、北流執行長梁序倫及高流執行長丁度嵐都分享推動流行音樂的成果。

李遠致詞自稱是半個音樂人，並分享關於流行音樂的往事。他說，台灣音樂在歷史、藝術史都佔有非常重要的地位，也陪伴著許多人一起成長，更曾經紅遍東南亞，期盼此次透過3個法人的合作，除了保存音樂史，更能將台灣流行音樂推向全世界。

文策院將以「跨域、國際級藝人、品牌國際化」3個面向推動台灣流行音樂，盧俊偉希望打開分眾市場，並選出有潛力的音樂人並透過商業與串流等方式打造出國際級藝人，同時協助台灣音樂節成為跨國音樂節，提升台灣音樂在國際市場的曝光度。

北流董事長黃韻玲表示，流行音樂不僅僅是音符，更是時代的見證與縮影，唱的不只是你我，更是大家共有的時光。她感謝文化部對台灣流行音樂的重視，希望大家共同留下寶貴的音樂資產。

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梁序倫表示，北流以「致敬過去、聚焦現在、超越未來」面向規劃，明年3月推出「台灣流行音樂時代特展」探索1930年代台灣流行音樂的起源，將展出未曾公開的台灣早期流行音樂文獻，另外還有系統性的「台灣流行音樂資料庫」，之後也有「大空間XR科技沉浸式演出」拉近與參觀者的感受。

丁度嵐表示，高流致力發展「藍寶石大歌廳」IP，希望建立中心品牌資產，進而創造品牌價值與品牌形象，像是除了演唱會，也將推出故事展，呼應到高流打造「學園、樂園、星樂園」的營運目標。（編輯：李亨山）1130613