本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

台灣首座高鐵車廂攝影棚亮相 李遠盼壯大片場技術[影]

2024/8/14 17:11（8/14 19:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
文化部等單位補助設置全台首座高鐵智能攝影棚，14日正式公開亮相，文化部長李遠（左）、影視及流行音樂產業局長王淑芳（左2）、台中市副市長鄭照新（右）一同參觀，電影監製鄒介中（右2）為3人導覽介紹。中央社記者蘇木春攝 113年8月14日
文化部等單位補助設置全台首座高鐵智能攝影棚，14日正式公開亮相，文化部長李遠（左）、影視及流行音樂產業局長王淑芳（左2）、台中市副市長鄭照新（右）一同參觀，電影監製鄒介中（右2）為3人導覽介紹。中央社記者蘇木春攝 113年8月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中14日電）文化部等單位補助設置的台灣首座高鐵車廂攝影棚今天亮相，用於拍攝電影「96分鐘」，文化部長李遠表示，希望將資源投入拍攝電影外，也壯大片場與技術部門，長期影響台灣影視生態。

中市府新聞局今天表示，電影「96分鐘」於今年2月起，進駐中台灣影視基地搭景，打造高鐵車廂攝影棚，並於4月開拍、5月殺青，期間獲台中補助及協拍。電影故事發生在台北開往高雄的高鐵班次中，由演員林柏宏、王柏傑等人演出，預計2025年發行上映。

攝影棚今天舉辦亮相記者會，李遠、文化部影視及流行音樂產業局局長王淑芳、台中市副市長鄭照新、導演洪子烜、電影監製鄒介中與藝人李李仁等人皆出席。

李遠接受媒體聯訪時表示，「96分鐘」是典型由中央與地方政府，一同協助合力完成的電影，文化內容策進院扮演投資者，文化部補助輔導金，加上台中等各地方政府協助，資金逾新台幣1億元。

李遠說，文化部不只是補助，他今天特別到場看片場，並了解全台還有哪些片場需要幫忙，除台南的「岸內影視基地」可以搭景，還需要像今天亮相的智能攝影棚與虛擬攝影棚，文化部希望除將資源投入拍攝電影外，也壯大片場與技術部門，長期影響台灣影視生態。

鄒介中說，車廂攝影棚建置成本約2000萬元，高鐵源自於日本新幹線，有很多零件都是從日本進口，由美術組前期花費快1年時間準備，很感謝各單位協助，文化部也關切車廂能夠繼續留下來，提供台灣未來其他劇組使用，拍攝期間新加坡、香港都有劇組到片場參觀，也期待未來車廂留下來能帶動當地觀光產業發展。

鄭照新提到，中台灣影視基地由中市府興建，委託中影八德公司經營，除設有拍攝用深水池、造浪池、3座16米挑高攝影棚，今天再添加高鐵車廂攝影棚，未來將持續邀請國內外劇組到基地拍攝，帶領產業國際化。（編輯：謝雅竹）1130814

文化部等單位補助設置全台首座高鐵車廂智能攝影棚，14日在中台灣影視基地公開亮相，文化部長李遠（前右5）、影視及流行音樂產業局長王淑芳（前右4）、台中市副市長鄭照新（前右6）、導演洪子烜（前右）、監製鄒介中（前右2）與藝人李李仁（前右7）等人皆出席。中央社記者蘇木春攝 113年8月14日
文化部等單位補助設置全台首座高鐵車廂智能攝影棚，14日在中台灣影視基地公開亮相，文化部長李遠（前右5）、影視及流行音樂產業局長王淑芳（前右4）、台中市副市長鄭照新（前右6）、導演洪子烜（前右）、監製鄒介中（前右2）與藝人李李仁（前右7）等人皆出席。中央社記者蘇木春攝 113年8月14日
電影「96分鐘」自2024年2月起進駐中台灣影視基地搭景拍攝，並打造全台首座高鐵智能攝影棚，電影監製鄒介中14日指出，攝影棚建置成本約新台幣2000萬元，高鐵源自於日本新幹線，有很多零件都是從日本進口，由美術組前期花費快1年時間準備，很感謝各方協助。中央社記者蘇木春攝 113年8月14日
電影「96分鐘」自2024年2月起進駐中台灣影視基地搭景拍攝，並打造全台首座高鐵智能攝影棚，電影監製鄒介中14日指出，攝影棚建置成本約新台幣2000萬元，高鐵源自於日本新幹線，有很多零件都是從日本進口，由美術組前期花費快1年時間準備，很感謝各方協助。中央社記者蘇木春攝 113年8月14日
#文化部長
#王柏傑
#台灣
#李李仁
#鄭照新
#李遠
#林柏宏
#高鐵
#洪子烜
#王淑芳
李遠
曾佩玉刻畫校園霸凌和解契機 獲九歌少兒文學獎攝影家全會華辭世 文化部長表達追思及哀悼
鄭照新
台中港國際遊艇碼頭簽約 規劃101席遊艇泊位颱風凱米轉強 台中市百貨公司下午5時提前打烊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：